В Кремле уже ответили на слова Трампа о "дестабилизирующих" действиях России.

Президент США Дональд Трамп в четверг, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, заявил, что его страна считает критически важным наращивание взаимодействия со своими союзниками в рамках военного блока НАТО для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами, сообщает ИА REGNUM.

В частности, он сказал, что его страна собирается продолжать наращивать взаимодействие с партнерами по Североатлантическому альянсу в том числе «в ответ на ужшкммт действия и дестабилизирующее поведение» Москвы.

«Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России», — заверил Трамп. Он уверен, что США привержены миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Однако Москва не согласна с заявлениями президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о дестабилизирующих действиях России в Восточной Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с таким подходом", — заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США. Его цитирует РИА Новости.