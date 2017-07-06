СМИ: турбины Siemens поставили в Крым несмотря на санкции

Турбины предназначены для использования на электростанции в Севастополе.

По информации агентства Reuters, Россия поставила в Крым турбины для электростанции, изготовленные немецкой фирмой Siemens, причем произошло это несмотря на санкции Евросоюза. В своем материале журналисты ссылаются на три осведомленных источника.

Отмечается, что России необходимы турбины для двух новых строящихся электростанций в Крыму. Поставку агрегатов пришлось отложить на год, так как заинтересованные фирмы выразили опасения в связи ужшкммт с нарушениями санкций ЕС. Российское Минэнерго отказалось давать комментарии на этот счет.

По словам одного из источников, турбины были доставлены в Крым по морю. Их изготовили для использования на электростанции в Севастополе и выгрузили в порту города. Уточняется, что речь якобы идет о газовых турбинах SGT5-2000E, производителем которых является только Siemens и дочерние компании этой организации.

Представители немецкой компании отрицают такие поставки.

"Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля", - сказал журналистам представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.

Однако журналисты отмечают, что пока достоверно неизвестно о том, знала ли на самом деле Siemens о поставках.

"Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную", - отмечает Reuters, ссылаясь на мнения юристов.

Один из собеседников агентства заявил, что агрегаты были доставлены в Севастополь из Тамани, Краснодарский край. В минувшем марте Siemens сообщила, что совместное с РФ предприятие Gas Turbine Technologies, в котором компания владеет мажоритарной долей, изготовило и поставило турбины в Тамань с целью использования на строящейся в городе электростанции. Эти турбины были куплены "Технопромэкспортом".