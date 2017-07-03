Курс доллара на сегодня, 3 июля 2017: хедж-фонды впервые за полтора года стали играть против рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 3 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 июля 2017 составляет 59,38 руб., курс евро на сегодня равен 67,80 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 3 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,94 руб. при покупке и 61,06 руб. при продаже банком, курс евро на 3 июля 2017 равен 66,10 руб. и 69,60 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам экспертов, количество ставок ужшкммт американских спекулятивных инвесторов на ослабление российской валюты впервые с января 2016 года стало больше, нежели ставок на его укрепление. Как пишет РБК со ссылкой на данные Комиссии по фьючерсной торговле США, за отчетную неделю "быки" увеличили длинные позиции по фьючерсам на курс рубля на 19%, с 4128 до 4906, а "медведи" нарастили короткие позиции — с 2696 до 5574.

До этого разность между количеством длинных и коротких позиций хедж-фондов по рублю фиксировалась в качестве отрицательной четыре недели подряд в декабре 2015 — январе 2016 года. Напомним, что в тот период доллар подскочил примерно с 67 руб. до 83 руб., а затем хедж-фонды ставили только на укрепление рубля.

Напомним, что власти нашей страны ранее не раз говорили о грядущем ослабление рубля этим летом. Так, минэкономразвития в своем базовом прогнозе закладывало курс доллара 64,2 руб. в среднем за 2017 год и 68 руб. - в конце года. Эксперты считают, что курс рубля будет слабеть за счет ухудшения сальдо платежного баланса.