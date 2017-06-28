СМИ выяснили подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии

По словам журналистов, сбить сирийский самолет удалось только при помощи более мощной ракеты AIM-120 AMRAAM.

По мнению обозревателя The National Interest Дейвав Маджумдара, произошедший недавно инцидент со сбитым силами коалиции, возглавляемой США, сирийского Су-22 в районе Ракки показал, что американское оружие не всегда работает так, как его рекламируют, и "могучая американская армия не всегда доминирует на поле битвы.

Журналист отмечает, что несмотря на отсутствие подробностей инцидента со стороны Пентагона, скорее всего, сирийский самолет сбили американской ракетой класса "воздух – воздух" AIM-9X. При ужшкммт этом пилот истребителя F/A-18E США выпустил ракету с расстояния чуть более полукилометра, но старенький советский истребитель-бомбардировщик Су-22 смог отстрелять тепловые ловушки, которые в итоге помогли сорвать атаку американца.

"Вопрос, который можно задать, заключается в следующем: как пилот Су-22 приманил AIM-9 с помощью ловушек, учитывая современный инфракрасный искатель, которым оснащен AIM-9X?" – задается вопросом автор, подчеркивая, что, несмотря на то что AIM-9X является современной ракетой, она не соответствует заявленным уровням производительности во время фактического боя.

Маджумдар утверждает, что российский самолет удалось лишь с помощью более мощной ракеты AIM-120 AMRAAM, которая также показывала неоднозначные характеристики во время фактического боя: с момента своего первого использования во время операции «Буря в пустыне» в Ираке AMRAAM использовалась 13 раз, но в цель попала только шесть раз.