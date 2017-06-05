 
TOP 10

1 "Я видела, как он добивал": опубликовано ВИДЕО с выжившей в бойне под Тверью

2 СМИ: в американском Орландо произошла стрельба, много жертв (ФОТО, ВИДЕО)

3 Опубликовано ФОТО «Бука», сбившего Boeing 777 на Донбассе. Он из России, утверждают эксперты

4 СМИ: в Москве экстренно прооперировали Аллу Пугачеву

5 ФОТО стандарта отделки квартир по программе реновации в Москве опубликованы в Сети

6 47-летняя Джей Ло выложила домашнее ВИДЕО без макияжа в Instagram

7 Крупнейший в Европе круизный лайнер за $1 млрд поразил своим интерьером (ВИДЕО)

8 "Вас тогда нужно арестовать": Путин назвал близкими свои отношения с журналисткой из США (ВИДЕО)

9 Наина Ельцина: "По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми"

10 ФОТО Глюкозы с разбитым лицом в Instagram взбудоражило фанатов

Новости наших партнеров

СМИ: сбит истребитель правительственных сил Сирии

Опубликовано 05.06.17 22:07 СМИ: сбит истребитель правительственных сил Сирии

По некоторым данным, самолет был сбит из зенитных орудий, которые боевикам недавно предоставили США.

Боевой самолет сирийских военно-воздушных сил Су-22 был сбит в Сирийской пустыне, пилот погиб. Инцидент произошел неподалёку от аэродрома Думейр в районе Телль-Даква, находящегося в 50 километрах от Дамаска, передаёт Лайф со ссылкой на Al Arabiya.

При этом по данным формирования "Джейш аш-Шухада", самолет был сбит из зенитных орудий, которые боевикам недавно предоставили США.

Между тем военный эксперт Диана Михайлова публикует фото сбитого истребителя. Предполагается, что упал МиГ-23БН с бортномером 2797. На фотографиях ужшкммт представлены обломки самолета с опознавательными знаками сирийской армии. Среди обломков также видны останки пилота.

Сирийское командование в Дамаске пока не комментирует эти сообщения, сообщает ТАСС. Правительственные силы в настоящий момент развернули наступательную операцию "Аль-Фаджр" ("Рассвет") в восточных районах Сирии. Ее целью является ликвидация форпостов террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России) в Сирийской пустыне и выход к границе с Ираком.
Другие материалы по этой теме

Теракт в Алеппо: 112 погибших

ВКС РФ уничтожили более 600 боевиков в провинции Алеппо (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга