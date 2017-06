СМИ: сбит истребитель правительственных сил Сирии

Боевой самолет сирийских военно-воздушных сил Су-22 был сбит в Сирийской пустыне, пилот погиб. Инцидент произошел неподалёку от аэродрома Думейр в районе Телль-Даква, находящегося в 50 километрах от Дамаска, передаёт Лайф со ссылкой на Al Arabiya.

При этом по данным формирования "Джейш аш-Шухада", самолет был сбит из зенитных орудий, которые боевикам недавно предоставили США.

Между тем военный эксперт Диана Михайлова публикует фото сбитого истребителя. Предполагается, что упал МиГ-23БН с бортномером 2797. На фотографиях ужшкммт представлены обломки самолета с опознавательными знаками сирийской армии. Среди обломков также видны останки пилота.

Images of Assad MiG-21 fighter jet (number 2797) downed by FSA this afternoon in Tal Dakwa, rural Damascus. #syria pic.twitter.com/MbSTfYTP3P