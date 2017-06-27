Продюсер CNN и два журналиста уволены после фейкового материала о России

Президент США Дональд Трамп высмеял CNN за публикацию лживых материалов о России. Продюсер CNN объяснил, зачем канал продолжает тему "российского следа".

Телекомпания CNN уволила трех журналистов, которые оказались замешаны в скандале с публикацией недостоверной информации о приписываемой России роли в президентской кампании США. Этой теме телеканал уделяет в последнее время пристальное внимание, за что его критикуют сторонники Дональда Трампа, пишет "Газета.ру".

Уволены исполнительный редактор отдела расследований Томас Фрэнк, редактор отдела расследований Эрик Личтблау, а также Лекс Хэрис, который контролировал данный отдел.В компании провели собственное расследование, в ходе которого было обнаружено, что ужшкммт при публикации статьи не были соблюдены правила редакционного процесса.

В материале, в котором говорилось о том, что конгресс якобы расследует связи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с администрацией президента Дональда Трампа, при этом цитировался один анонимный источник. Особенно подчеркивается, что удаленный материал был скорее «сырым» для публикации, нежели содержал ложную информацию.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал увольнение трех журналистов телеканала CNN и снятие публикации о России.

«Ого, CNN пришлось отозвать большой материал про Россию, а трое сотрудников были вынуждены уволиться. Что насчет других фальшивых новостей, которые они публикуют? «Фейковые» новости!» — написал президент.

После этого он «ретвитнул» фотографию, на которой вместо логотипа телеканала CNN (Кабельная новостная сеть) написано FNN и подпись Fake News Network (Фейковая новостная сеть).

Позже сотрудник американского телеканала CNN Джон Бонифилд заявил, что никаких доказательств о связях президента США Дональда Трампа с РФ нет, как и доказательств "вмешательства" России в процесс выборов главы Штатов в ноябре 2016 года, передает РЕН-ТВ.

Видео, на котором Бонифилд признает, что никакой вины Трампа нет, было опубликовано на YouTube-канале проекта независимого журналиста Джеймса О'Кифа (James O'Keefe) Project Veritas.

На кадрах видно, что съемка велась на скрытую камеру. "Я не видел никаких хороших доказательств того, что президент совершил преступление", — говорит Бонифилд в видеоролике.