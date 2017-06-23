Курс доллара на сегодня, 23 июня 2017: эксперты рассказали, как цена на нефть повлияет на курс доллара этим летом

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 июня 2017 составляет 60,14 руб., курс евро на сегодня равен 67,14 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,29 руб. при покупке и 61,41 руб. при продаже банком, курс евро на 23 июня 2017 равен 64,96 руб. и 68,46 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на лето 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что курс доллара ужшкммт превысил 60 рублей, а евро - 67 рублей на фоне санкций, неоднозначной геополитической ситуации и снижения цен на нефть.

По его словам, несмотря на сильное снижение нефтяных котировок, в краткосрочной перспективе рост цен на "черное золото", скорее всего, поддержит рубль, и на то есть как минимум есть два потенциальных драйвера. При этом конфликт на Ближнем Востоке может продолжить раскручиваться по спирали: уже сейчас специалисты говорят о втягивании туда новых действующих лиц.

"Накануне последовали обвинения Ирана в поддержке терроризма со стороны Саудовской Аравии. И, безусловно, в перспективе могут начаться словесные интервенций со стороны картеля ОПЕК+, который может активизироваться, с целью поддержки цен на рынке нефти", - констатирует Капустьянский. Его цитирует "Российская Газета".

Он отметил, что значимой поддержкой по нефти марки Brent в долгосрочной перспективе выступает зона 44-45, следом 41-40 долларов за баррель, причем, эксперт уверен, что ниже этих уровней котировки вряд ли уйдут. до конца лета, а из ближайших сопротивлений специалист выделяет 46,70 доллара за баррель, далее - уровень 53 доллара за мерную бочку.

"Одновременно с этим техническая картина по валютной паре usd/rub выглядит угрожающе. Котировки без труда преодолели массу сопротивлений и добрались до отметки 60. Пока этот рубеж взять не удалось и вероятно не удастся без коррекции. Ближайшей целью снижения выступает диапазон 59-58", - сказал аналитик, добавив, что среднесрочный тренд по российской валюте зависит от дальнейших действий американского и российского регуляторов.