Курс доллара на сегодня, 22 июня 2017: эксперты озвучили предельный курс падения рубля

Курс валют на сегодня, 22 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 22 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 22 июня 2017 составляет 60,00 руб., курс евро на сегодня равен 66,79 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 22 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,29 руб. при покупке и 61,41 руб. при продаже банком, курс евро на 22 июня 2017 составляет 64,96 руб. и 68,46 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян считает, что курс рубля ужшкммт сегодня, 22 июня 2017, будет следовать в кильватере нефтяных котировок с возможной тенденцией к ослаблению к доллару и евро. Эксперт полагает, что сейчас равновесной для национальной валюты является цена в 61 рубль за доллар.

"Но когда налицо такие серьезные курсовые качели, он может покачнуться в большую сторону и вернуться. При этом экономических оснований для 65 за доллар с точки зрения "стабильного" курса я не вижу", - цитирует специалиста "Российская Газета".

По мнению Микаеляна, словесные интервенции российских чиновников усилили случившиеся объективные тенденции на валютном рынке.

"Пока же рубль вчера весь день демонстрировал нисходящую курсовую динамику, впрочем, продолжая оставаться около уровня в 60 за доллар. А помогали ему в этом, естественно, попытки рынка нефти удержаться на уровне 46 долларов за баррель марки Brent", - добавил эксперт.