Курс валют на сегодня, 21 июня 2017: эксперты не исключают коррекции рублевых пар.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 июня 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 21 июня 2017 установлен Банком России на уровне 58,57 руб., курс евро на сегодня равен 65,32 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 21 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня - 58,29 руб. при покупке и 61,41 руб. при продаже банком, курс евро на 21 июня 2017 составляет 64,83 руб. и 68,33 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Курс рубля на торгах 21 июня 2017 падает по ужшкммт отношению к доллару и евро, обновив минимумы с февраля 2017 и декабря 2016 года соответственно.

Так, "американец" в 10.29 мск поднялся на 52 копейки, до 60,15 рубля, евро — на 63 копейки, до 66,97 рубля, достигая в пике значения в 67,015 рубля.

Цена на нефть марки Brent на рынке снизилась до 45,5 доллара за баррель, что является минимумом с ноября 2016 года.

По словам аналитиков, уровень в 60 рублей за доллар станет первым препятствием для дальнейшего роста американской валюты, а "черное золото" продолжит диктовать свои условия. Инвесторы все еще сосредоточены на признаках роста предложения нефти, однако их подрывают усилия нефтедобывающих стран по выполнению соглашения о сокращении добычи.

Однако аналитик ГК Forex Club не исключает коррекцию курса рубля.

"Во-первых, близится пик налоговых выплат в России, что будет усиливать активность компаний-экспортеров в продажах части валютной выручки. Во-вторых, после данных от API по запасам нефти, опубликованных поздно вечером во вторник, есть основания ждать сокращения запасов по данным EIA. В этом случае пара USD/RUB может откатиться в район уровня 59,35", - уверена эксперт.