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Курс доллара на сегодня, 21 июня 2017: доллар за 75 рублей, евро - за 85 рублей становятся реальностью

Опубликовано 21.06.17 08:12 Курс доллара на сегодня, 21 июня 2017: доллар за 75 рублей, евро - за 85 рублей становятся реальностью

Курс валют на сегодня, 21 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 июня 2017 составляет 58,57 руб., курс евро на сегодня равен 65,32 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 21 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,29 руб. при покупке и 61,41 руб. при продаже банком, курс евро на 21 июня 2017 установлен на уровне 64,83 руб. и 68,33 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик социальной сети для ужшкммт инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко заявил о том, что главной темой этой недели является ввод новых антироссийских санкций против 38 лиц и организаций и спекуляции на тему возможного запрета на инвестирование в госдолг РФ.

"Если США не передумают вводить санкции, то падение курса рубля до 60-65 за доллар и 69-73 за евро - лишь вопрос времени", - уверен эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".

Он отметил, что благодаря активным покупкам, рубль мог расти, несмотря на падение цен на нефть, но после выхода больших игроков из инструмента, он будет четко коррелировать с ценами на черное золото.

"Активность американских производителей растет на фоне падения глобального спроса и полной неспособности ОПЕК как-то повлиять на ситуацию. В связи с этим есть все основания полагать, что рубль легко может дойти до отметок 70-75 за доллар и 80-85 за евро", - сказал эксперт, добавив, что ситуацию, при которой доллар подешевеет до 55 рублей, а евро упадет ниже 60 рублей сейчас выглядит нереалистично.
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