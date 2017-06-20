Специалиста нашли мертвым в его доме в мае прошлого года.

Издание BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в американской разведке сообщает, что эксперт-дозиметрист Мэтью Панчер, расследовавший дело об убийстве бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, был убит. В качестве официальной причины его смерти значится самоубийство. Ученого нашли мертвым в его доме в мае прошлого года. Сотрудники полиции, ссылаясь на жену Панчера, рассказали, что в последнее время он пребывал в депрессии, которая усилилась после поездки в Москву.

По мнению ужшкммт источников издания, Панчера убили из-за его роли в деле об убийстве Литвиненко в 2006 году: Панчер был экспертом, установившим размер дозы полония, которым отравили бывшего силовика.

Известно, что в конце 2015 — начале 2016 годов Панчер ездил в Россию по заданию от правительства США. В частности, он побывал на предприятии "Маяк" в Челябинской области, производящем компоненты ядерного оружия и изотопы, и выполняющем работы по хранению и регенерации отработавшего ядерного топлива. В ходе командировки Панчер изучал воздействие плутония на сотрудников "Маяка". В рамках этого проекта он несколько раз ездил в Россию в составе группы ученых.

Один из специалистов рассказал, что во время этих поездок за ними "следили и прослушивали" "определенно сотрудники ФСБ", а после возвращения на родину Панчер впал в депрессию и, по словам его жены, "потерял интерес ко всему". Людям из близкого окрудения он говорил о том, что совершил ошибку, работая над проектом, ради которого ездил в Россию, и заявил, что из-за нее он может оказаться в тюрьме. При этом коллеги Панчера считали, что его ошибка не имеет большого значения, однако сам ученый реагировал на нее слишком остро и был "безутешен".

В ходе расследования смерти Панчера, британская полиция сообщила, что тот покончил с собой, хотя восемь родственников ученого, с которыми удалось пообщаться журналистам, на условиях анонимности заявили, что не верят в суицид. Также издание указывает на характер ран, нехарактерных для самоубийства, обнаруженных на теле специалиста после его смерти. При этом самого Панчера BuzzFeed называет "человеком, который слишком много знал".

Высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда в отставке поведал, что депрессия Панчера может быть связана с его поездками в Россию.

"Есть препараты, которые могут вызывать у людей депрессию", — сказал он, добавив, что резкое изменение настроения Панчера после поездок в Россию нужно воспринимать "очень серьезно" и расследовать, но этого не было сделано.

Четыре неназванных источника рассказали BuzzFeed, что разведка США считает смерть Панчера убийством, связанным с Россией. В частности, спецслужбы рассматривают вероятность того, что шпионы из России способны доводить людей до самоубийства, но в случае с Панчером версия убийства более вероятна.

Как писал TopNews, Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 года в результате отравления радиоактивным полонием-210. В Скотленд-Ярде считают, что бывшему сотруднику ФСБ додавили яд в чай. Вдова Литвиненко заявила, что ее мужа отравили сотрудники российских спецслужб, и связано это, по ее словам, с обвинениями Литвиненко в их причастности ко взрывам жилых домов в России в 1999 году.