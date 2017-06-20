В Белом доме назначили дату и время встречи Порошенко и Трампа

Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости.

Встреча состоится во вторник в 11.00 по вашингтонскому времени (18.00 мск), говорится в расписании Трампа, которое распространил Белый дом. Она пройдет в трехстороннем формате — Трамп намерен "зайти" на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом. Такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

О повестке дня ничего не сообщается.

При этом днем ранее сообщалось, что с президентом Украины Петром Порошенко в Вашингтоне встретится ужшкммт американский вице-президент Майк Пенс, и пока неизвестно, сможет ли украинского лидера принять Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет Лайф.

Он отметил, что переговоры состоятся 20 июня.

Накануне Порошенко вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В украинском МИД пояснили, что в повестке переговоров значатся вопросы минских договорённостей, двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также помощи украинским реформам.