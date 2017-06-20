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Курс доллара на сегодня, 20 июня 2017: рубль окажется между трех огней - эксперты

Опубликовано 20.06.17 08:06 Курс доллара на сегодня, 20 июня 2017: рубль окажется между трех огней - эксперты

Курс валют на сегодня, 20 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 20 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 июня 2017 составляет 57,95 руб., курс евро на сегодня - 64,86 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,99 руб. при покупке и 60,11 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня составляет 63,59 руб. и 67,09 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев ужшкммт уверен, что курс рубля сегодня, 20 июня 2017, будет двигаться в в кильватере нефтяных цен, поддерживаемый налоговым периодом. 

Помочь рублю сейчас сможет повышенный спрос на ликвидность в рамках налогового периода и подготовки к дивидендным выплатам, а прогнозируемая коррекция цен на нефть поможет этому процессу.

"В результате национальная валюта будет находиться и метаться даже не между двух, а сразу между трех огней. Первый "огонь" - цены на нефть, при этом, мне кажется, будут влиять даже больше остальных. Так как становится все более понятным и очевидным, что произошел разворот и никакие договоренности членов ОПЕК пока не поддерживают "черное золото", я думаю, что все-таки стоит ожидать если не разворота, то, как минимум, еще некоторого снижения стоимости барреля", - цитирует Николаева "Российская Газета".

В качестве второго "огня" эксперт называет ставки ФРС и ЦБ, но его влияние меньше первого из-за того, что повышение у ставки в Новом Свете и снижение в нашей стране было ожидаемо и отыграно рынком.

"Третий, поддерживающий огонь - это налоговый период и подготовка к выплатам дивидендов. Он рубль, безусловно, поддержит, однако насколько удачно ему удастся побороть первые два - большой вопрос", - добавил Игорь Николаев.
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