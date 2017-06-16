СМИ: Роналду уходит из "Реала" из-за скандала с налогами

По мнению эксперта, возможно, футболист решил заработать еще больше денег.

Звездный нападающий футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил о намерении покинуть клуб. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на печатную версию португальского издания A Bola.

Источник утверждает, что футболист принял такое решение в связи с обвинениями, выдвинутыми испанской прокуратурой о том, что Роналду не оплатил налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. Футболисту грозит до пяти лет тюрьмы. При этом свой возможный ужшкммт уход он уже обсудил с президентом "Реала" Флорентино Переса.

По слухам, после ухода из "сливочных", Роналду может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед", либо перейти во французский "ПСЖ". Не исключается, что он заиграет и в Китае.

В свою очередь, бывший футболист «Спартака», тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов считает, что Роналду может уйти из "Реала" ради повышения заработка.

"К Роналду есть интерес со стороны всех существующих европейских грандов. В Китае тоже готовы выложить крупную сумму за португальца. Возможно, на закате своей карьеры человек хочет просто заработать еще больше денег. Не думаю, что его решение связано именно с проблемами из-за налогов. Даже если он покинет Испанию и не заплатит штраф, его найдут и привлекут к ответственности в любой стране Евросоюза", — цитирует эксперта "Газета.ru".