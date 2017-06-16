 
TOP 10

1 "В гробу карманов нет": Путин рассказал о своих банковских счетах

2 "Это беспредел и абсурд!": ДТП с погибшим "пьяным" мальчиком вызвал скандал

3 Якунин впервые рассказал о «маленькой кладовке для шуб» в усадьбе в Акулинино

4 Минобороны: глава ИГИЛ мог быть ликвидирован в Сирии при атаке ВКС

5 Алексей Баталов оставил жене предсмертное письмо

6 "Из-за Платошки мы потеряли дочь": отец Фриске обвинил внука в смерти Жанны (ВИДЕО)

7 США назвали условия снятий санкций с России

8 Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья, у которого Путин спросил, где деньги (ВИДЕО)

9 В Саратовской области отец 9 месяцев дважды в неделю насиловал 13-летнюю дочь

10 После отмены виз в ЕС украинка попыталась ввезти сына в Польшу в чемодане

Новости наших партнеров

СМИ: Роналду уходит из "Реала" из-за скандала с налогами

Опубликовано 16.06.17 14:12 СМИ: Роналду уходит из "Реала" из-за скандала с налогами

По мнению эксперта, возможно, футболист решил заработать еще больше денег.

Звездный нападающий футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил о намерении покинуть клуб. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на печатную версию португальского издания A Bola.

Источник утверждает, что футболист принял такое решение в связи с обвинениями, выдвинутыми испанской прокуратурой о том, что Роналду не оплатил налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. Футболисту грозит до пяти лет тюрьмы. При этом свой возможный ужшкммт уход он уже обсудил с президентом "Реала" Флорентино Переса.

По слухам, после ухода из "сливочных", Роналду может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед", либо перейти во французский "ПСЖ". Не исключается, что он заиграет и в Китае.

В свою очередь, бывший футболист «Спартака», тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов считает, что Роналду может уйти из "Реала" ради повышения заработка.

"К Роналду есть интерес со стороны всех существующих европейских грандов. В Китае тоже готовы выложить крупную сумму за португальца. Возможно, на закате своей карьеры человек хочет просто заработать еще больше денег. Не думаю, что его решение связано именно с проблемами из-за налогов. Даже если он покинет Испанию и не заплатит штраф, его найдут и привлекут к ответственности в любой стране Евросоюза", — цитирует эксперта "Газета.ru".
Другие материалы по этой теме

СМИ: суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов

"Реал" во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, Роналду забил 600-й гол

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга