 
TOP 10

1 В Лондоне пожар охватил 27-этажный дом: 30 пострадавших

2 Следователи не увидели криминала в смерти Илоны Новоселовой (ФОТО, ВИДЕО)

3 Максакова отреагировала на слухи об "ожившем" Вороненкове

4 Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером

5 В Госдепе объяснили отсутствие поздравлений с Днем России

6 Путин рассказал Стоуну о внуках, дочерях и спорах с зятьями (ВИДЕО)

7 Ученые внезапно нашли на Марсе снег (ФОТО)

8 В доме «кратовского стрелка» нашли целый арсенал оружия и вторую предсмертную записку

9 В небе над Китаем сняли на ВИДЕО мистический "летающий город"

10 Путин рассказал об алкоголизме Ельцина и о том, как стал его преемником

Новости наших партнеров

Максакова отреагировала на слухи об "ожившем" Вороненкове

Опубликовано 14.06.17 09:14 Максакова отреагировала на слухи об "ожившем" Вороненкове

Певица прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее мужа якобы видели в Израиле.

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова прокомментировала появившиеся накануне в СМИ сообщения о том, что ее мужа якобы видели живым в Тель-Авиве.

"Тошнит", — коротко ответила Максакова на вопрос журналистов, и завершила разговор.

В свою очередь, эксперт по безопасности, руководитель школы охраны "БАЯРД" Станислав Гнездилов отмечал, что никакой инсценировки убийства Вороненкова в Киеве, на его взгляд, не было.

"Я специально неоднократно просматривал запись — ничего там инсценировано не было, просто в таком исполнении ужшкммт это не делается", — сказал Гнездилов, назвав и убийцу, и телохранителя политика дилетантами.

"Здесь есть одно тонкое место: да, убийство произошло. Вопрос только — кого именно убили: Вороненкова или же его дублера? Сказать это наверняка сложно…", — цитирует Гнездилова Ura.ru.

Согласно официальным данным, Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. В этот момент он направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы, Ильей Пономаревым.
Другие материалы по этой теме

Максакова: российские «воры в законе» по заданию спецслужб готовили убийство Саакашвили

Москвичка уверяет, что встретила живого Вороненкова в Израиле

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга