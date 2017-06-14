Максакова отреагировала на слухи об "ожившем" Вороненкове

Певица прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее мужа якобы видели в Израиле.

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова прокомментировала появившиеся накануне в СМИ сообщения о том, что ее мужа якобы видели живым в Тель-Авиве.

"Тошнит", — коротко ответила Максакова на вопрос журналистов, и завершила разговор.

В свою очередь, эксперт по безопасности, руководитель школы охраны "БАЯРД" Станислав Гнездилов отмечал, что никакой инсценировки убийства Вороненкова в Киеве, на его взгляд, не было.

"Я специально неоднократно просматривал запись — ничего там инсценировано не было, просто в таком исполнении ужшкммт это не делается", — сказал Гнездилов, назвав и убийцу, и телохранителя политика дилетантами.

"Здесь есть одно тонкое место: да, убийство произошло. Вопрос только — кого именно убили: Вороненкова или же его дублера? Сказать это наверняка сложно…", — цитирует Гнездилова Ura.ru.

Согласно официальным данным, Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. В этот момент он направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы, Ильей Пономаревым.