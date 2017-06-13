Заведующая кафедрой истории искусств в Щукинском театральном институте Елена Дунаева заявила, что встретила на улице Тель-Авива якобы убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова.

Жительница Москвы заявила, что встретила бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в Киеве два месяца назад, живым на одной из улиц Тель-Авива.

"Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один", – заявила завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева.

Однако женщина не попыталась проверить свои догадки ужшкммт и понять - настоящий Вороненков перед ней или его двойник.

"Следить я за ним не стала, просто очень удивилась и пошла дальше", – отметила Дунаева.

Журналисты не исключают, что слова москвички могут оказаться правдой. Как пишет Eg.Ru, при современных технологиях в гроб вместо Вороненкова могли положить кого угодно. Также этим вполне можно объяснить приподнятое настроение Марии Максаковой во время похорон: певица не могла сыграть скорбь, так как знала, что ее муж жив и здоров.

Объяснение нашлось и тому, почему бывший депутат направился именно в Израиль: в этой стране находятся лучшие в мире пластические клиники. Кроме того, Израиль приветствует смену новыми гражданами своего имени и фамилии. К тому же евреев охотно принимают в США и Германии. В пользу такого предположения говорит и покупка Максаковой недвижимости в Мюнхене.

Отметим, что незадолго до гибели Вороненкова появились слухи о том, что бывшие подельники собираются убрать беглого депутата. Возможно, именно эти сведения и вынудили мужа Максаковой разыграть собственную смерть.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Он был похоронен 25 марта на Зверинецком кладбище в украинской столице.