Митинг 12 июня 2017 в Москве, итоги: Навального арестовали на 30 суток, свыше 800 задержанных

Митинги Навального 12 июня: в Северной столице после акции протеста задержали около 500 человек. По факту нападения на силовика было возбуждено уголовное дело.

Митинг в Москве 12 июня 2017: Навального арестовали на 30 суток

В ночь на вторник Симоновский суд Москвы арестовал задержанного за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы и за неповиновение правоохранительным органам оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

"Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток", — цитирует решение судьи РИА Новости.

Срок ареста судья решила исчислять с 12 июня.

По протоколу, Алексей Навальный был осуждён ужшкммт по статье "Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации". Его защита настаивала на том, что доказательств тому, что люди вышли на несанкционированную акцию именно по призыву Навального, нет.

"В протоколе не указано место и время совершения административного правонарушения и не указано, какое именно несанкционированное мероприятие он организовывал", — отмечает адвокат Вадим Кобзев, подчеркнув, что защита намерена обжаловать решение суда.

Алексей Навальный обвиняется в "повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции" (19.3 КоАП).

Почти полночь. Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения постановления Алексею @navalny pic.twitter.com/MSMg7kqZWh — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 12 июня 2017 г.

Митинг 12 июня 2017: данные о задержанных разнятся

Как писал TopNews, накануне в Москве прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. Согласно последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

В полиции отмечают, что в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны. Также официальный представитель МВД России Ирина Волк говорила о том, что в Северной столице во время несанкционированной акции было задержано 500 человек.

В свою очередь, "ОВД-Инфо" приводит другие цифры: 866 задержанных в Москве. Издание утверждает, что они были доставлены в 42 московских отдела полиции, после чего большинство из них отпустили, минимум 32 человека были оставлены на ночь в 11 отделах. На 3 часа ночи там находились 245 человек, остались ли все они в отделах до утра, не уточняется.

"Фонтанка" сообщает, что на задержанных в Петербурге составлено 400 административных протоколов, которые будут рассмотрены утром 13 июня. По информации издания, все фигуранты административных материалов оставлены в отделах полиции на ночь, около 140 задержанных — несовершеннолетние.

По факту нападения на сотрудника ОМОНа было возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников несанкционированной акции на Тверской, распыливших газ из баллончика в лицо сотруднику ОМОНа.

В отношении злоумышленников, атаковавших стража порядка, возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как отметил инсайдер Lenta.ru, на момент задержания два молодых человека безуспешно пытались сбежать. Они были доставлены в ОМВД и позже переведены в Главное следственное управление СКР по Москве.