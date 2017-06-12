Митинг в Москве 12 июня 2017: на Тверской распылили газ, полиция применила дубинки, идут задержания (ФОТО, ВИДЕО)

12 июня 2017 в Москве начались задержания участников несанкционированного митинга сторонников Навального. На Тверской сотруднику Росгвардии брызнули газом в лицо, полиция применила дубинки.

Митинг 12 июня 2017 в Москве: на Тверской начались задержания участников акции протеста против коррупции

В Москве начались задержания участников акций протеста против коррупции. На Тверской улице, где проходит несогласованная с властями акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, полицейские "выдергивают" из толпы людей, даже если они не скандируют лозунги и не держат плакаты.

По данным ОВД-Инфо, к 17:00 по мск число задержанных в Москве достигло 400 человек. Отметим, что на акции 26 марта было задержано ужшкммт порядка 700 человек.

Напомним, антикоррупционные "гуляния" на Тверской стартовали около 14:00 и проходили мирно, полиция держалась преимущественно в стороне. Однако вскоре на улице появились активисты, выкрикивающих оппозиционные лозунги. У некоторых в руках были плакаты. К месту событий подтянулся ОМОН, который перекрыл проход на Тверскую улицу, из-за чего на Пушкинской площади образовалась давка, сообщает Newsru.com.

Как сообщает телеканал "Дождь", в толпе на Тверской неизвестный распылил газ, "у многих людей красные глаза". Отметим, что накануне московская полиция объявила, что якобы получила сведения о неких людях в масках, которые собираются распылить на антикоррупционном митинге газ из баллончиков.

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков, комментируя информацию, заявил, что "мэрия Москвы хочет пригнать на митинг 12 июня провокаторов в масках с баллончиками".

В свою очередь на сайте "Открытой России" сообщается, что на Пушкинской площади возле здания газеты "Известия" к митингующим применили перцовый газ. В настоящее время полиция устанавливает личность гражданина, который распылил на Пушкинской площади.

"При проведении несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице Москвы в районе Пушкинской площади неизвестными лицами был распылен газ раздражающего действия", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в столичной полиции.

"В настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние", - добавил он.

По данным РИА Новости в ходе несогласованного митинга на Тверской улице в Москве пострадал сотрудник Росгвардии. Сообщается, что один из участников акции распылил ему в лицо перцовый баллончик

Сейчас силовика осматривают врачи, добавил собеседник агентства.

кто-то распылил перечный газ, полиция выглядит так pic.twitter.com/Lvk0a9LM8E — Feldman (@EvgenyFeldman) 12 июня 2017 г.

Между тем, полицейские задержали в ходе несанкционированной акции около 50 человек. Сообщается, что не менее 10 человек были задержаны за скандирование антиправительственных лозунгов на Тверской улице.

Также очевидцы сообщили о задержании около 20 человек на площади Тверской заставы и еще 20 - на Триумфальной площади. Отмечается, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Очевидцы сообщают, что полиция применила против участников акции дубинки. Люди при этом кричат "Позор" и возмущенно свистят. По информации "ОВД-Инфо" сотрудники полиции бьют людей головой об автозак и дубинками по ногам.

Задержанных около Тверского бульвара бьют головой об автозак, и дубинкой по ногам. Автозак номер о0577 до этого был у Известий #12июня — ОГОН (@OgonWatch) 12 июня 2017 г.

Как заявляли в столичной мэрии, несанкционированный митинг на Тверской было решено пресечь.

На антикоррупционном митинге на Тверской ОМОН применил дубинки. Онлайн ведем тут:https://t.co/kIfwWka7zR pic.twitter.com/ttuu1ETgat — Открытая Россия (@openrussia_org) 12 июня 2017 г.

«Сторонники оппозиционера Алексея Навального пошли на откровенную провокацию, они собрались в центре столицы и выкрикивают лозунги», — отмечал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Как заявил Черников, сотрудники полиции, пресекающие попытку провести несанкционированную акцию в центре Москвы, «действуют в строгом соответствии с законом».

«Участники несанкционированного мероприятия ведут себя неадекватно. Они попросту подставляют тех людей, которые пришли в День России на Тверскую улицу отметить праздник», - отметил Черников.

Все незаконные мероприятия в городе 12 июня будут пресечены в рамках российского законодательства, подчеркнул он.

На Пушкинской площади продолжаются жесткие задержания. Кажется, все хотят получить квартируhttps://t.co/kIfwWka7zR pic.twitter.com/QMzektjC7c — Открытая Россия (@openrussia_org) 12 июня 2017 г.

Между тем на Пушкинской площади был задержан экс-заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин.

Также сообщается о задержании координатора "Открытой России" Марии Бароновой.

Что касается организатора акции протеста Алексея Навального, призывавшего своих сторонников выйти на Тверскую, ранее его задержали в подъезде дома, где он проживает. Политику вменяются два правонарушения: повторное нарушение правил организации митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). На оппозиционера составят административные протоколы.

Как ранее сообщал Topnews, первоначально митинг против коррупции должен был состояться 12 июня на проспекте Сахарова. Однако накануне вечером оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге сообщил о том, что организаторы отказываются проводить акцию, так как власти запрещают любым подрядчикам устанавливать сцену.

Политик призвал "мирно" в формате "народных гуляний" провести мероприятие на Тверской улице, которая 12 июня будет перекрыта для автомобилей от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд в связи с проведением фестиваля "Времена и эпохи. Собрание". При этом Навальный призвал сторонников приходить с российскими флагами в руках и гулять по улице против часовой стрелки.