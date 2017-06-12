Митинг 12 июня 2017 в Москве Навальный призвал перенести на Тверскую. В мэрии это расценили как провокацию

12 июня в России проходят антикоррупционные митинги. Начались первые задержания участников протестных акций.

Оппозиционер Алексей Навальный накануне написал на своем сайте, что разрешенный митинг 12 июня на проспекте Сахарова в Москве переносится на Тверскую, а в Санкт-Петербурге подобная антикоррупционная акция пройдет на Марсовом поле.

"Мы недооценили, насколько плотно сейчас власть может давить на любой бизнес. Писал вчера о том, как запрещают любым подрядчикам ставить нам сцену и звук. Давление совершенно прямое с таким даже ужшкммт куражом наглым: на этом митинге не будет ничего, кроме разрешения. Все последние дни у нас одна схема. Некоторые подрядчики просто отказываются сразу, как только узнают геолокацию. Другие сначала соглашаются, затем думают и отказываются. Аргумент простой: «начальству позвонили из мэрии, наложили запрет на эту точку». Раз уж неминуемо, что много людей выйдет на улицу, то надо заставить их почувствовать себя максимально униженными. Выступление с газельки, чтоб слышали передние 500 человек. А главное: чтобы все, кто пришли, чувствовали — это всё бесполезно и ничего не изменишь. Участвовать в такой постановке — предать самих себя. Да, мы готовы к компромиссам, но мы не готовы к унижениям", - объяснил он свое решение.

В мэрии Москвы уже прокомментировали решение Алексея Навального перенести акцию 12 июня с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу, назвав его провокацией. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Всё было обеспечено в полном объеме. У нас в городе проходят тысячи мероприятий подобного рода ежегодно. Ни одного срыва по установке звука ни одно из арендаторов никогда не было. Почему они возникли у господ организаторов, не понимаю. Иначе как провокацией это называть сложно", - заявил он.

Тем временем в России начались акции против коррупции. Заявки на их проведение были поданы в 170 городах. Всего же в акции участвуют 145 городов. Акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Казани, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, пишут "Ведомости".

Уже начались первые задержания. В Благовещенске и Казани было задержано как минимум по четыре человека, во Владивостоке – не менее 11 человек, по данным «ОВД-инфо», в том числе координатор местного штаба Навального, депутат гордумы Юрий Кучин. Кучин был оштрафован по ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга. Во Владивостоке на привокзальной площади, где проходил несогласованный митинг, в это же время проходил фестиваль казачьей культуры.

Как минимум в 117 городах акции были согласованы. В частности, митинги были разрешены в Барнауле, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. В Казани администрация города предложила провести митинг в 7 утра, на что организаторы согласились. В Ижевске организаторам предложили маршрут до городского кладбища с митингом на ближайшей площади.

В Санкт-Петербурге акцию не согласовали, поэтому организаторы мероприятия позвали своих сторонников на Марсово поле, где в это время будет проходить посвященный Дню России военно-патриотический фестиваль «Служу России!».

В Новосибирске на митинг против коррупции пришли около 5 000 человек, больше, чем 26 марта. Обошлось без задержанийhttps://t.co/XS8eogImF9 pic.twitter.com/SXy0hAaoWH — Лентач (@the_lentach) 12 июня 2017 г.