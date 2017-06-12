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Митинг в Москве 12 июня 2017 пройдет без Навального: политика задержали в подъезде дома (ФОТО)

Опубликовано 12.06.17 14:23 Митинг в Москве 12 июня 2017 пройдет без Навального: политика задержали в подъезде дома (ФОТО)

После призывов Алексея Навального перенести митинг 12 июня на Тверскую улицу в Москве, оппозиционера задержали в подъезде его дома перед акцией протеста.

Накануне антикоррупционной акции в Москве в подъезде своего дома в столичном районе Марьино сотрудники правоохранительных органов задержали организатора митинга оппозиционера Алексея Навального. 

Об этом сообщила в Twitter политика жена Навального — Юлия.

«Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала супруга оппозиционера.

В Twitter Навального также появилось ужшкммт фото задержания политика. На нем оппозиционер садится в автомобиль полиции. На фото также видно, что возле дома оппозиционера стоят две машины полиции и как минимум восемь стражей порядка.

Как объяяснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержание политика связано с призывами к участию в несанкционированной акции.

"Алексей Навальный, размести­вший в сети Интернет призывы переместит­ься с проспекта Саха­рова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное Мэрией Москвы - на Тверскую ули­цу для участия в нес­огласованной протест­ной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об администр­ативных правонарушен­иях", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Оппозиционеру вменяется нарушение установленного прядка организации митинга и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как ранее сообщал Topnews, накануне объявленного в Москве антикоррупционного митинга Навальный в своем блоге сообщил, что организаторы отказываются проводить акцию на проспекте Академика Сахарова, так как власти запретили устанавливать сцену. В связи с этим оппозиционер призвал "мирно" в формате "народных гуляний" провести мероприятие на Тверской улице, которая 12 июня будет перекрыта для автомобилей от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд в связи с проведением фестиваля "Времена и эпохи. Собрание".

Навальный призвал сторонников в 14:00 приходить с российскими флагами в руках и гулять по улице против часовой стрелки.

Мэрия Москвы расценила призыв Навального как провокацию. Впрочем, столичные власти заявили, что полиция не станет препятствовать прогулкам сторонников оппозиции, если они обойдутся без транспарантов и лозунгов.
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