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"Ювентус" - "Реал", финал Лиги чемпионов 2017: счет 1:4, обзор матча, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 03.06.17 23:31 "Ювентус" - "Реал", финал Лиги чемпионов 2017: счет 1:4, обзор матча, видео голов, результат (ВИДЕО)

3 июня мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов 2017 обыграл туринский "Ювентус" со счетом 4:1 и впервые в истории турнира второй раз подряд завоевал трофей. Роналду оформил дубль, забив 600-й матч в карьере.

В валлийском Кардифе состоялся финал Лиги чемпионов 2017, в котором туринский "Ювентус" встречался с мадридским "Реалом". Матч, стостоявшийся 3 июня на стадионе "Миллениум", завершился победой "галактикос" со счетом 4:1. Таким образом, "Реал" стал первым в истории клубом, который сумел дважды подряд стать победителем самого престижного футбольного турнира Европы.

"Ювентус" - "Рннал": обзор финала Лиги чемпионов

С первых же минут игры стало понятно, что на поле сошлись два сильнейших клуба Старого Света. "Ювентус", захватив инициативу, поначалу прижал мадридцев к воротам, но ужшкммт вскоре подопечные Зинедина Зидана сумели отодвинуть игру от своей штрафной и на 20-й минуте провели показательную контратаку, которую великолепным ударом завершил Криштиану Роналду.

Однако буквально через семь минут Марио Манджукич невероятным по исполнению ударом спиной к воротам сравнял счет. 

После перерыва "Реал" взвинтил темп и в течение трех минут фактически предрешил итог финального матча. Сначала на 61-й минуте Казимиро не без помощи рикошета дальним ударом из-за пределов штрафной вывел "королевский клуб" вперед - Буффон был бессилен помочь своей команде. А на 64-й минуте Роналду оформил дубль, замкнув прострел Модрича.

Финальную точку в матче на 90-й минуте поставил Марко Асенсио.

Отметим, что ворой мяч, забитый португальцем, стал для него 600-м в карьере. На счету Роналду 406 голов за «Реал», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 5 — за «Спортинг» и 71 — за сборную Португалии. 

Криштиану провёл за карьеру 855 матчей. Кроме того, Роналду стал шестым игроком, оформившим дубль в финале Лиги чемпионов. Последний раз это удавалось форварду «Интера» Диего Милито в матче с «Баварией» (2:0) в 2010 году.

"Ювентус" - "Реал", счет 1:4. ВИДЕО голов
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