Президент РФ Владимир Путин призвал "свалить" на Трампа "холодину такую" и дал оценку риторике американскому лидеру.

Президент РФ Владимир Путин пошутил о выходе США из Парижского соглашения по климату, сказав, что теперь даже плохую погоду в Москве можно "свалить" на президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.

"Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге — прим.) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Таким образом политик ужшкммт ответил на вопрос ведущей заседания форума журналистки NBC News Мегин Келли. Она заметила, что европейские лидеры оперативно отреагировали на решение Трампа по Парижскому соглашению, вменив это ему в вину, уточняет РБК.

«Я не отношусь к числу европейских лидеров», — также ответил на это президент, добавив, что «по крайне мере они (главы стран Европы. — прим.) так не считают».

«Но у нас, конечно, есть свое отношение к Парижскому соглашению», — сообщил Путин. Этот документ российский лидер назвал «хорошим», «правильным», а также «направленным на решение одной из глобальных проблем».

«Речь идет о том, чтобы не допустить роста температуры на два градуса. Но мы должны быть благодарны Трампу — сегодня здесь холодина такая», — отметил президент.

Комментируя риторику президента США, российский лидер заявил, что Трамп победил на выборах в США, потому что его команда оказалась эффективнее других, - он смог достучаться до своих избирателей. Также Владимир Путин отметил, что все обвинения в адрес России о вмешательстве в предвыборную кампанию США напоминают антисемитизм.

"Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов. Какие? Чьи эти отпечатки? IP-адреса можно вообще придумать", - заявил российский лидер на ПМЭФ.

Он отметил, что проблема лежит внутри политики США.

"Я сам иногда думал: ну перегибает мужик. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, на которых он сделал ставку, - сказал президент.

Он отметил также что другая команда проиграла, но признавать эту ошибку никто не намерен, поэтому и винят русских.