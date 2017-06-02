"Экономика вступает в новую фазу: Путин на ПМЭФ рассказал о будущем России и НАТО

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ сообщил о начале нового подъема национальной экономики.

Президент России Владимир Путин пошутил, когда участники Петербургского международного экономического форума приветствовали его стоя. "Вольно!" — сказал он командным голосом, войдя в зал.

В своем выступлении он заявил, что рост инвестиций в страну превышает рост ее ВВП. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Cегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Экономика вступает в новую фазу роста, формируется слово для ее будущего развития», — сказал Путин на ПМЭФ.

Он добавил, что ужшкммт эти позитивные тенденции нужно поддержать и ускорить для того, чтобы к 2019—2020 годам выйти на опережающие темпы роста экономики. Ключевой фактор, считает президент, это повышение инвестиционной активности, в первую очередь, со стороны частного бизнеса.

Также Путин подчеркнул, что перед мировой экономикой стоят системные долгосрочные вызовы, и для этого нужно объединять усилия.

Также Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос, помогают ли России ссоры вокруг НАТО. На ПМЭФ президента России спросили, помогают ли России ссоры вокруг Североантлантического альянса, сообщает ФАН.

«В том смысле, что НАТО может развалиться? — переспросил Путин. — Тогда, да, помогут».

"Но пока что-то мы не видим развала. Я много раз уже задавался вопросом, публично его ставил, НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором, так называемым. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос – а зачем", — сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.

"Ответ только один, чтобы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединенных Штатов. И если кому-то нравится, тогда так и хорошо, но только главное, чтобы те процессы, о которых всегда говорили в НАТО, а именно – говорили о трансформации этого блока, скорее, в политическую организацию, как в организацию, которая создает существенные элементы стабильности в мире, но если так будет, то тогда, наверное, неплохо", — подчеркнул он.