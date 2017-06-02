Захарова "заткнула за пояс" финского журналиста, пригласив в Чечню на экскурсию по вопросу геев

Однако сам журналист отказался от поездки.

Официального представителя МИД России Мария Захарова жестко ответила финском журналисту, который пришел "поговорить на интересующую его тему". Так, в ходе пресс-конференции финский журналист Эрк Миккоен начал упорно интересоваться положением дел геев в Чечне, на что спикер российского МИДа предложила ему не политизировать тему, а лично туда отправиться и все узнать

"Почему вы приходите в МИД и начинаете разговаривать на ужшкммт свою любимую тему?" – поинтересовалась дипломат и затем обратилась к президенту республики Чечня Рамзану Кадырову с просьбой принять журналиста в Чечне, чтобы "помочь ему снять нормальный репортаж".

«Уважаемый господин Кадыров, у нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Эркка Микконен, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствие. Не могли бы вы организовать этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы», — сказала Захарова в обращении.

После этого Захарова посоветовала Микконе поскорее собрать чемоданы и лично съездить в Чечню, а уже после получения информации из первых уст задавать вопросы во внешнеполитическом ведомстве. Более того МИД РФ, по ее словам, поспособствуте скорейшему отправлению.

«Вы получили приглашение, дело за малым — собраться. Вы же не боитесь? Ну все. Все сделаем», — заверила Захарова.

Отметим, что на просьбу Марии Захаровой Кадыров в тот же день ответил в своем блоге в Telegram, пригласив журналиста посетить Чечню. Однако, несмотря на приглашение Кадырова, руководство финского канала Yleisradio, на котором работает корреспондент Эркк Микконен, решило не отправлять его в Чечню.

В разговоре с журналистами РБК Микконен назвал причину отказа. По его словам, канал не участвует «в таких экскурсиях, где сложно делать объективную журналистику». Журналист подчеркнул, что «это слишком больная тема и мы не хотим подвергать опасности наших спикеров».

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых преследованиях геев в Чечне. Авторы публикации утверждали, что арестованы более ста чеченских гомосексуалов, есть убитые. После публикации материла в адрес редакции «Новой» начали поступать угрозы.