День защиты детей 2017: мероприятия в Москве 1 июня

День защиты детей 2017 в Москве: программа мероприятий на 1 июня представлена в обзоре TopNews.

Международный день защиты детей 1 июня 2017 отметят в Москве

Ежегодно с 1950 года во всем мире отмечают День защиты детей. Целью этого праздника является привлечение внимания людей к положению детей в семье и обществе, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав ребенка.

1 июня для миллионов детей по всему миру организуются многочисленные развлекательные мероприятия - бесплатные катания на аттракционах, рисование мелком ужшкммт на асфальте, просмотр детских фильмов в кинотеатрах, бесплатная раздача воздушных шаров, мороженного и других сладостей. Кроме того, у школьников в этот день начинаются любимые летние каникулы.

День защиты детей 2017: мероприятия в Москве

В Москве 1 июня 2017 года центральной площадкой празднования станет Цветной бульвар. При поддержке Департамента культуры города Москвы 3 июня с 12.00 до 18.00 на Цветном бульваре пройдут самые яркие мероприятия. На один день Цветной бульвар превратится в единое праздничное пространство, где гостей будет ждать большое количество активностей, сообщается на сайте департамента.

Во время праздника юные москвичи и гости столицы попадут в импровизированный городок развлечений, о котором мечтает каждый ребенок. Праздник начнётся с выступлений на сцене детских коллективов, а затем на бульваре состоится шествие сказочных героев от актёров театра "Чудаки".

На интерактивных мастер-классах на бульваре можно будет научиться конструировать фигуры из липкой ленты, лепить из пластилина, делать украшения для комнатных цветов, замешивать тесто и многому другому. В зоне батутов дети смогут принять участие в спортивных состязаниях, а за зрелищность и сказочность мероприятия будут отвечать популярные уличные театры города Москвы. Также гости смогут посетить "Кинозал", в котором будут демонстрироваться мультики от школы-студии "Шар" ("Школы аниматоров-режиссёров"), пройдут лекции и интерактивные игры с аниматорами. Вход свободный.

Театры

1 июня Электротеатр Станиславский приглашает детей (5-12 лет) и их родителей на экскурсию по одному из самых современных российских театров.

Московский театральный центр «Вишневый сад» подготовил интерактивную программу «Играем вместе», посвящённую 218 - летию А.С. Пушкина.

4 июня в Московском детском театра Марионеток состоится красочный костюмированный Летний бал. Дресс-код для юных участников: бальные платья, костюмы, приветствуются костюмы цветочков, букашечек, принцев и принцесс. Вход: 500 — 1 300руб. Время: 12:00. Билет приобретается на каждого зрителя, независимо от возраста. Дети до 14 лет смогут посетить бал только в сопровождении взрослых.

Парки культуры и отдыха

В Парке Горького 1 июня в 12:00 и в 18:00 будущих спортсменов научат уверенно стоять на скейтбордах и лонгбордах. В Розарии парка пройдут занятия Русского географического общества. Поляна у Обсерватории превратится в импровизированную сцену, где пройдет концерт самых маленьких музыкантов (от 3 до 6 лет), а на площадке у Пионерского пруда в 15:00 выступят артисты Шоу Вячеслава Полунина при поддержке Фонда Спивакова.

3 июня в парке гостей ждет шоу унициклов, большой фестиваль финансовой грамотности для подростков (13:00), уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги (17:00), лекции для родителей от Высшей школы экономики и флип-студия детского телеканала «О!», которая будет работать с 12:00 до 20:00.

4 июня в 12:00 в Парке искусств Музеон начнется Большой фестиваль школ искусств. На Пушкинской набережной с 11:00 гостей ждут танцевальные мастер-классы и выступление театра Аллы Духовой TODES.

1 июня в Саду «Эрмитаж» с 11:00 до 13:00 пройдет отчетный концерт студий детского развивающего клуба «Дом белого кролика».

1 и 3 июня в Парке Красная Пресня пройдут развлекательные программы для детей.

В Таганском парке 1 июня с 17.00 пройдет предпремьерный показ анимационной комедии для всей семьи «Спарк.

1 июня на творческом мастер-классе в Парке Победы на Поклонной горе на детской площадке малыши будут рисовать автопортреты на больших листах картона.

Концерт вокальной, балетной и танцевальных студий, выступления спортивной команды по фитнес-аэробике, веселые старты и мастер-классы по хип-хопу пройдет в Перовском парке с 13.00 1 июня.

На малой сцене Парка Фили 1 июня с 11.00 пройдет концерт с участием театра игры «Осторожно, дети!», вокальной группы «Конфетти» и хореографических коллективов.

В Воронцовском парке 1 июня с 12.00 пройдет детский фестиваль «Веселая поляна» с художественными и танцевальными мастер-классами и дискотекой. Малышей ждет пони-шоу и экскурсия по парку.

Детский декоративный огород откроется в Сиреневом саду 1 июня в 10.00. Все желающие смогут посадить душистый горошек, календулу, декоративную капусту и фасоль, тыкву, мангольд (разновидность свеклы) и периллу. Юных участников ждет анимационная программа с творческими мастер-классами.

В парке Кузьминки 11 июня с 11.00 пройдет V Юбилейный конкурс красоты и талантов «Маленькие Мисс и Мистер Кузьминки».

1 июня в 16:00 в парке Садовники покажут мюзикл «Король-лев» в исполнении детских творческих клубов, в Лианозовском парке посетителей ждет театрализованная и концертная программа «Детство – это я и ты» (с 16:00). В Гончаровском парке пройдет квест «Солнечное детство» (11:00).

Специальные детские программы также пройдут 1 и 3 июня в парке имени Артема Боровика, 3 июня – в Измайловском и Бабушкинском парках, 4 июня – в парке Северное Тушино.

Культурные центры

1 июня в 11:00 на площади у Дома культуры «Пересвет» состоится театрализованное представление «Детство - это я и ты».

Центр культуры и спорта «Ватутинки» 1 июня в 12:00 приглашает окунуться в «Мир детства и маленьких радостей».

1 июня 2017 года в 12.00 на площади Дворца культуры «Капотня» состоится выступление коллективов художественной самодеятельности.

1 июня с 12 до 14:00 в Дворце культуры «Салют» пройдут викторины, конкурсы, спортивные эстафеты.

1 июня на открытой площадке Центра культуры и досуга «Лира» дети и их родители смогут стать участником танцевального флэшмоба.

1 июня в 13:00 на территории Клуба «Современник» будет организовано 16 творческих и игровых площадок.

1 июня в 16.00 в Культурном центре «Митино» пройдет праздничная интерактивно-развлекательная игровая программа.

Московский зоопарк

1 июня Московский зоопарк проведет благотворительную экскурсию в поддержку подопечных фонда «Дети-бабочки».

На эстраде на Старой территории состоится музыкально-литературный концерт с участием актера Анатолия Белого и музыкального фестиваля «Крошка Джаз».

С 11.00 на Новой территории на ярморочной площади (рядом с павильоном «Обезьяны») будет проведена ярмарка добрых дел.

Также в этот день около летней эстрады будут проводиться мастер-классы.

Музеи и выставочные залы

В Государственном музее А.С. Пушкина пройдет детская программа анимационных фильмов по произведениям А.С. Пушкина.

В «Музее Москвы» юных посетителей познакомят с традициями и обычаями, соблюдавшимися при строительстве в Москве XVI-XVII вв. Р

«Музей В.А.Тропинина» приглашает родителей с детьми на мастер-класс по лепке из глины. Г

3 июня в музее-заповеднике «Коломенское» гостей ожидает яркое динамичное музыкальное шоу. В этот же день «Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского» проведет мастер-класс «Заботливый цветок» по изготовлению закладок из засушенных растений.

Образовательные учреждения.

4 июня в парке искусств МУЗЕОН пройдет Большой фестиваль московских школ искусств, приуроченный ко Дню защиты детей.

1-2 июня Краснопресненская детская художественная школа по приглашению Международного фонда культуры и науки «Гармония» организует выставку работ учащихся в Московском Международного Доме музыки в рамках проведения концерта, посвященного Дню защиты детей.

В День защиты детей состоится Гала-концерт лауреатов Первого открытого фестиваля юных талантов «Дадим шар земной детям». Фестиваль и концерт состоятся в Большом концертном зале Детской музыкальной школы имени М.П. Мусоргского в 15.00.

1 июня в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт, посвященный Международному дню защиты детей.