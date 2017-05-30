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Курс доллара на сегодня, 30 мая 2017: рост зарплат в США ослабит рубль - прогноз экспертов

Опубликовано 30.05.17 08:15 Курс доллара на сегодня, 30 мая 2017: рост зарплат в США ослабит рубль - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 30 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 30 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 мая 2017 составляет 56,71 руб., курс евро на сегодня - 63,36 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 30 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,19 руб. при покупке и 58,31 руб. при продаже банком, курс евро на 30 мая 2017 составляет 61,75 руб. и 65,25 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков отмечает большой объем ужшкммт макроэкономической статистики и мировых событий, приходящихся на последние дни мая и первые дни июня

Так, на курс рубля, по его словам, окажет влияние визит президента России Владимира Путина во Францию. Также на российскую валюту, несомненно, повлияют нефтяные котировки.

"Из макроэкономической хроники определяющим для курса американской валюты на этой неделе будут отчеты ADP (независимый исследовательский институт в сфере HR сервисов) и Минтруда США о состоянии рынка занятости в мае (payrolls)", - приводит слова аналитика "Российская Газета"

Он отметил, что если количество вновь созданных рабочих мест в отчетный период окажется не менее 170 тысяч, а средняя почасовая оплата наемного в очередной раз повысится в диапазоне 0,2%-0,3%, то ФРС непременно поднимет процентную ставку на ближайшем заседании 13-14 июня, что даст поддержку доллару.

"Учитывая многовекторность и разнообразный характер экономических и политических событий недели, я ожидаю сохранения котировок в паре USD/RUB в диапазоне 56,20-57,50. В паре EUR/RUB колебания могут проходить в несколько более широком диапазоне 62,50-64,50", - сказал Коробков.
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