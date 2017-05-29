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Курс доллара на сегодня, 29 мая 2017: нефть потащит за собой рубль - прогноз экспертов

Опубликовано 29.05.17 07:38 Курс доллара на сегодня, 29 мая 2017: нефть потащит за собой рубль - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 29 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 мая 2017 составляет 56,75 руб., курс евро на сегодня составляет 63,66 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 29 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня равен 62,22 руб. и 65,72 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин ужшкммт считает, что сегодня рубль может отыграть негатив пятничных торгов. Он отметил, что на прошлой неделе с утра игроки начали фиксировать прибыль на фоне наступающих выходных и соглашения "ОПЕК плюс", в ходе продления которого цена на "черное золото" пошла вниз.

"При этом есть определенные шансы, что нефть вряд ли вырастет в цене. По крайней мере в ближайшее время, хотя впереди и лето, которое часто совпадает с ростом цен на фоне периода отпусков и началом массовых автопутешествий. Нужно больше бензина, товарные запасы падают - цена на сырье увеличивается", - сказал эксперт, отметив, что объемы сокращения добычи на 9 месяцев вперед остались прежними, что, как минимум, добавило негативных настроений.

Также на новой торговой неделе рубль потеряет поддержку компаний-экспортеров, которые перестанут продавать валюту ввиду окончания налогового периода, пишет "Российская Газета".

"Так что нефть, как бы она не стремилась к росту, вряд ли серьезно поддержит национальную валюту. А уже совсем скоро, в июне, пройдет заседание ФРС, на котором прогнозируется рост ставки, и этот факт еще более серьезно повлияет на ослабление рубля и по отношению к доллару, и по отношению к евро", - добавил он.
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