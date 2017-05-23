Теракт в Манчестере 2017: названо имя смертника, устроившего взрыв на стадионе (ВИДЕО)

Стало известно, как смертник утроил взрыв на стадионе в Манчестере. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт.

Телеканал CBS News назвал имя террориста, подорвавшего бомбу после концерта, — это 23-летний Салман Абеди, сообщает НТВ. До взрыва в Манчестере он был известен властям Великобритании как человек, который может представлять потенциальную опасность.

Между тем другой американский канал NBC News рассказал, что смертник пронес взрывное устройство к "Манчестер-Арене" в рюкзаке, передают РИА Новости. Как отмечается, у входа на стадион, где проходил концерт, шла проверка, однако террорист не пытался проникнуть в зал. Он взорвал ужшкммт себя у выхода из контролируемой зоны, когда зрители стали покидать шоу.

Взрыв на стадионе в Манчестере 2017: ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт

Ответственность за взрыв в Манчестере во время концерта Арианы Гранде взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России), пишет NEWSru.com со ссылкой на французскую газету AP.

Подлинность сообщения подтверждается в Twitter SITE - организации, специализирующейся на мониторинге джихадистских ресурсов.

"Воин халифата заложил бомбу в толпу крестоносцев", - говорится в заявлении. При этом о смерти террориста не сообщается.

Стоит отметить, что ИГИЛ также сообщила, что в результате теракт "30 крестоносцев были убиты, а еще 79 получили ранения", что расходится с официальными данным властей Манчестера.

Теракт в Манчестере 2017: СМИ связали манчестерский взрыв с терактом на Вестминстерском мосту в Лондоне

СМИ связали манчестерский теракт с действиями Халида Масуда, направившего грузовик на людный тротуар на Вестминстерском мосту в Лондоне в марте, и предположили, что террорист взаимодействовал с боевиками, вернувшимися в Великобританию из Сирии. Об этом говорится в статье The Times.

Как отмечается, "теракт, случившийся прошлой ночью в Манчестере, разительно отличается тем, что в ходе него использовалась мощная взрывчатка". Это первый случай успешного использования террористами взрывчатки в Великобритании с 2005 года.

Таким образом, манчестерский террорист-смертник не мог обойтись без помощи и полиция и MI5 уже знают, кто он, и предполагают, что он должен был получить помощь в приобретении или изготовлении взрывчатки.

"Ключевая линия расследования сегодня заключается в выяснении того, не являлся ли он одним из 350 переполненных ненавистью джихадистов, которые вернулись в Великобританию из Сирии с полученных в боях знаниями, как делать эффективные взрывчатые вещества. Или, возможно, у него были близкие связи с кем-то из них", - говорится в статье.

Ранее TopNews писал, что взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления Гранде. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

Тем временем тяжеловооруженные полицейские проводят рейды на юге города после вчерашнего теракта. В ходе этих спецопераций было произведено два ареста — полиция выпустила два новых ордера. Ранее в полиции сообщали об одном задержанном по подозрению в причастности к теракту — известно, что возможному сообщнику террориста 23 года.