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Теракт в Манчестере 2017: момент взрыва на стадионе попал на ВИДЕО

Опубликовано 23.05.17 09:24 Теракт в Манчестере 2017: момент взрыва на стадионе попал на ВИДЕО

По информации СМИ, атаку на стадионе осуществил террорист-смертник: погибли по последним данным 22 человека. Ответственность за теракт уже взяло на себя "Исламское государство"*.

Взрыв в Манчестере 2017 сняли на ВИДЕО

Момент взрыва, прогремевшего на стадионе "Манчестер Арена", попал в объектив видеокамеры припаркованного неподалеку от места трагедии автомобиля. 

В левой части экрана можно заметить сильную вспышку на стадионе и услышать громкий хлопок.

Взрыв на стадионе в Манчестере 2017 устроил террорист-смертрик - СМИ

По утверждению журналистов NBC News, взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере устроил террорист-смертник 

Сведения о смертнике на ужшкммт входе в Manchester Arena подтверждает американский журналист Яшар Али со ссылкой на три источника и на обсуждение теракта в Telegram, в котором участвуют сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), хотя пока официально организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Позже СМИ сообщили, что ИГИЛ заявила, что берет на себя ответственность за теракт в Манчестере в Великобритании. Видео со своим обращением террористы разместили в соцсетях. Об этом со ссылкой на интернет-портал "Ахбар Ирак" информирует ТАСС.

Теракт на Manchester Arena, рассчитанной на 21 тысячу зрителей, произошел в конце выступления американской Арианы Гранде, когда зрители уже пошли на выход. Взрыв прогремел в зоне билетных касс возле здания. В зале началась паника, и в давке некоторые дети потеряли родителей.

По информации британской транспортной полиции, взрыв прогремел в фойе стадиона. Как заявили представители администрация Manchester Arena, инцидент произошел "за пределами концертной площадки в общественном пространстве".

Очевидцы утверждают ,что во время взрыва разлетелись гайки и болты, в этот момент фанаты пробивались к расположенной рядом железнодорожной станции Манчестер-Виктория.

Также в Сети опубликовали видео того, что творилось в зале сразу после взрыва.

Взрыв в Манчестере 2017: ВИДЕО с места трагедии

Согласно последним данным, при взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека. Ранее Topnews сообщал о 19 погибших. Правоохранители пока не раскрывали личности погибших, но известно, что среди них есть дети.

* ИГИЛ - запрещена в России
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