Теракт в Манчестере 2017: момент взрыва на стадионе попал на ВИДЕО

Взрыв в Манчестере 2017 сняли на ВИДЕО

Момент взрыва, прогремевшего на стадионе "Манчестер Арена", попал в объектив видеокамеры припаркованного неподалеку от места трагедии автомобиля.

If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E