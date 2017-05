Теракт в Манчестере сегодня 23.05.2017: взрыв на стадионе унес жизни не менее 19 человек (ВИДЕО)

Взрыв на стадионе в Манчестере стал самым крупным терактом в Великобритании за последние 12 лет

В Великоборитании на стадионе "Манчестер-арена" накануне прогремел взрыв. Тревожные сообщения стали поступать в полицию примерно в 22:35 местного времени (00:35 вторника по московскому времени).

Очевидцы рассказывали о двух взрывах, прогремевших сразу после выступления американской певицы Арианы Гранде. Концерт проходил на стадионе, рассчитанном на 21 тысячу человек, причем, по информации местных СМИ, основную массу ужшкммт зрителей составляли несовершеннолетние.

Теракт в Манчестере на стадионе "Манчестерр-арена" 23.05.2017. ВИДЕО

Версию теракта полиция рассматривает в качестве приоритетной.

"В настоящее время данный инцидент рассматривается как террористический акт", - цитирует "Российская Газета" сообщение британских правоохранителей.

На месте трагедии работают полицейские и медики. Все подъезды к "Манчестер-арене" перекрыты.

Посольство России в Великобритании заявило, что пока не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате взрыва, уточняет ТАСС. При этом известно, что экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в Манчестере, еще нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.

"Скорая помощь госпитализировала в разные больницы 59 пострадавших в результате инцидента на "Манчестер Арене" и оказала помощь ряду людей с легкими ранениями на месте", — отмечается в сообщении.

Пострадавшие получают медицинскую помощь в шести британских больницах.

В свою очередь, глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил журналистам более ранние данные о том, что в результате трагедии погибли 19 человек, около 50 получили ранения.

Взрыв в Манчестере на стадионе 23 мая 2017. ВИДЕО

По информации NBC взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере осуществил террорист-смертник. Пока никто не взял ответсвенность за теракт.

Этот теракт стал самой крупной атакой боевиков в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

Developing Large amount of ambulances heading to Manchester Arena Following Reports of 2 Explosions pic.twitter.com/ezLWuzM8ii