На YouTube опубликовано ВИДЕО момента взрыва дома в Волгограде

Видео, появившееся на видеохостинге Ютуб, сделано видеорегистратором проезжающего мимо автомобиля.

Момент взрыва газовоздушной смеси 16 мая в жилом доме в Советском районе Волгограда попал на видеорегистратор одной стоящих рядом машин. Видео опубликовано на популярном видеохостинге YouTube.

По последним данным, погибли четыре человека, еще 12 пострадали. По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело. В настоящее время установлено трое подозреваемых. Сейчас газоснабжение на участке, где произошел взрыв, полностью восстановлено.

YouTube ВИДЕО: момент взрыва дома в Волгограде запечатлел ужшкммт видеорегиистратор проезжающего мимо автомобиля

Как ранее сообщал Topnews, 6 мая в жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа. В результате обрушился подъезд, погибли три человека, десять были ранены. В связи с происшествием были задержаны три человека: владелец торгового павильона, его отец, а также специалист, осуществлявший работы, приведшие к взрыву.