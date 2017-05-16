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На Украине начали блокировать российские сайты

Опубликовано 16.05.17 22:19 На Украине начали блокировать российские сайты

Тем временем СБУ обвинила российские спецслужбы в ведении гибридной войны против населения Украины.

Директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов заявил, что компания уже начала блокировать запрещенные российские интернет-ресурсы, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на украинские СМИ.

«Укртелеком» выполняет требования указа президента Украины №133/2017 о запрете предоставления услуг доступа к ряду веб-ресурсов, которые детализированы в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов», — заявил Шуранов.

Он также добавил, что работы начаты и будут проводиться ужшкммт поэтапно. По предварительной оценке специалистов, процесс блокировки займет от нескольких дней до недели.

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала официальное заявление в связи с "использованием российскими спецслужбами отдельных интернет-ресурсов в специальных информационных операциях". Документ был обнародован на сайте ведомства.

"Российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных информационных операциях интернет-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru" и другие", - заявили в Киеве.

В СБУ подчеркивают, что спецслужба "постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия". При этом в СБУ отмечают, что руководство интернет-ресурсов, попавших в черный список, ни разу не реагировало на многочисленные обращения СБУ.

"Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины Служба безопасности вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки соответствующих Интернет-ресурсов. Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы", - заверили в СБУ.

Напомним, сегодня, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в рамках которого расширил список санкций против физических и юридических лиц. В частности, под санкции попали «Яндекс» и Mail.Ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как пояснил Порошенко, он решил отказаться от использования российских соцсетей и действовать "более решительно" в связи с проведением Россией "массированных кибератак" по всему миру. В частности, президент упомянул сообщения о недавнем предполагаемом вмешательстве Москвы в избирательную кампанию во Франции. Напомним, что российские власти категорически отрицают такие обвинения.

Украинский лидер призвал соотечественников "немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности". В Кремле же обновленный Киевом черный список назвали нарушением права украинцев на получение информации. При этом председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что блокировать российские сайты, попавшие в санкционный список Киева, невозможно технически, так как для выполнения требований о блокировке провайдерам могут потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.
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