Охранник Яроша прострелил ноги таксисту, отказавшемуся сказать "Героям слава!" (ФОТО, ВИДЕО)

Конфликт с участием Дмитрия Яроша завершился перестрелкой.

Шокирующий конфликт с участием лидера украинской партии "Державницька ініциатива Яроша", народного депутата Дмитрия Яроша произошел 14 мая в городе Каменский (бывший Днепродзержинск Днепропетровской области) на улице Медицинской.

По информации местного издания "Событие", инцидент начался возле автомобиля такси: водитель транспортного средства не пожелал отреагировать на приветствие пассажиров "Слава Украине!", что повлекло бурную реакцию последних и они решили силой добиться ответа.

Очевидцы утверждают, что два пассажира нанесли удар водителю ужшкммт сзади, когда тот отвернулся, чтобы отсчитать сдачу. Затем им на подмогу прибежал еще один человек, а в разгаре ссоры разбушевавшиеся пассажиры начали бить машину.

Затем в ход пошло оружие: водителю такси прострелили обе ноги. На место происшествия также прибыли другие таксисты, один из которых тоже получил огнестрельное ранение.

При этом местный житель по имени Сергей Ющенко написал в Facebook, что ранен только подоспевший на помощь водитель такси, и ему грозит ампутация ноги.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. На месте происшествия работают правоохранители. Двоих участников конфликта были задержали на месте, одному из них удалось скрыться. По словам очевидцев, напавшие на таксиста мужчины вели себя возбужденно. Кроме пистолета у них была телескопическая бита и удостоверение личной охраны Яроша, выписанное на Романа Малисевича.

Произошедшие события прокомментировали представители местной ячейки запрещенной в России организации "Правый сектор", которую ранее возглавлял Ярош.

По словам представителей организации, задержанный Роман Малисевич является членом партии "Державницька ініциатива Яроша" и личным телохранителем Яроша, а в конфликте он использовал пневматическое оружие.

Фото: Facebook

Старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко также прокомментировала инцидент. Она рассказала, что пострадавший таксист подтвердил, что к нему в автомобиль сели три пассажира, но избивал и стрелял в него только один из них. Он был задержан.

В настоящее время следствие устанавливает участие в инциденте двух других пассажиров. По словам Тимченко, причиной конфликта стала словесная перепалка. К настоящему моменту задержаны двое пассажиров, третьему удалось скрыться.