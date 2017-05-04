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Домашнее видео с Путиным и Собчаком продают за 8 млн рублей (ФОТО)

Опубликовано 04.05.17 10:11 Домашнее видео с Путиным и Собчаком продают за 8 млн рублей (ФОТО)

Архивную запись выставил на интернет-аукционе анонимный продавец.

Неназванный продавец выставил на интернет-аукцион архивную запись, на которой запечатлены Владимир Путин и Анатолий Собчак во время отдыха в Финляндии. Судя по описанию выложенного 3 мая 2017 года лота, любительское видео продолжительностью 12 минут было снято в 1992 году, когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак вместе со своим заместителем Владимиром Путиным отдыхали в Финляндии по приглашению частной компании.

В кадре, помимо Путина и Собчака, можно увидеть жену главы Петербурга Людмилу Нарусову, его дочь — маленькую Ксению Собчак, а также семейство ужшкммт действующего президента России - супругу Людмилу с дочерьми Екатериной и Марией.

На уникальном видео запечатлены спортивные игры, рыбалка, застолье и разговоры в кругу высокопоставленных друзей.

Скриншот видео "Фонтанка"

Как сообщает "Фонтанка", лот был приобретён в 2015 году, но покупатель продаёт только электронную копию, а не сам оригинал.

Цена немедленного выкупа видеозаписи составляет 100 биткоинов - около восьми миллионов трехсот тысяч рублей.
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