"Какой-то детский сад": Александр Маршал ответил на включение в списки "врагов Украины"

Российский певец Александр Маршал не желает ничего слышать об Украине, пока «это чокнутое правительство страны находится у власти».

Российского певца Александра Маршала внесли в черный список украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. В базе данных артист числится под своей настоящей фамилией — Миньков.

При этом Александр Маршал в беседе с НСН назвал подобный шаг детским садом.

«Я не собираюсь туда ехать. Это мне большая честь. От злобы и ненависти они уже не знают, что делать, поэтому они к артистам пристают. Это какой-то детский сад. Как можно ужшкммт мне запрещать ездить по моей стране, предъявлять претензии, что я побывал в Крыму? Там похоронен мой дед, я с детства там бывал. Хорошо Христос сказал: “Отче, прости их, они не ведают, что творят”. Вот и я примерно то же самое хочу сказать. Мне их жалко. Пусть лучше со своими артистами разберутся, они большие изменники. Тот же Зеленский, который здесь зарабатывает деньги, а там льёт грязь на Россию. Вот где истинные предатели», - возмутился певец.

Александр Маршал не желает ничего слышать об Украине, пока «это чокнутое правительство страны находится у власти». Об этом он заявил, узнав, что сайт «Миротворец» внес его данные в свои списки.

«Я даже не хочу знать, где находится эта страна. Я езжу только по России, а Крым как был наш, так и останется нашим», — заявил певец «Ридусу».

В прошлом году Маршал вывез с территории Украины останки своих родителей и перезахоронил их в Москве.

Ранее «Миротворец» внес в свои списки певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, напоминает телеканал "360".

В базе данных также числятся российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова и путешественник Федор Конюхов.

Накануне украинские пограничники города Конотоп Сумской области сняли с поезда Москва — Киев певицу Лолиту Милявскую, которая ехала навестить свою больную дочь.

МВД Украины сообщило, что Лолите запретили въезд из-за того, что в 2015 году она «незаконно въехала для гастролей в Крым».

Сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, где обнародует данные журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет «изменниками родины».