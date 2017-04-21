Еще одна пострадавшая в результате теракта в метро Санкт-Петербурга скончалась в больнице.

В больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате произошедшего 3 апреля теракта в метро, сообщила в пятницу вице-губернатор города Анна Митянина, пишет "Интерфакс".

В пятницу в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения. Таким образом, число жертв теракт выросло до 16 человек, включая террориста-смертника.

В медицинских стационарах Санкт-Петербурга остаются 23 пострадавших при взрыве в подземке. По данным на вечер 20 апреля, в состоянии средней тяжести находились четыре человека, в удовлетворительном состоянии — 19 человек.



Как ужшкммт писал Topnews, 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Ранее сообщалось, что результате теракта погибли 15 человек, более 50 получили ранения.

По делу о теракте было задержано 10 человек, в том числе Аброр Азимов, который предположительно занимался сбором средств для организации взрыва, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.