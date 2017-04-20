Лидер "Воплей Видоплясова" предложил отправить в гетто "дебилов, не знающих украинский"

Певец Олег Скрипка предложил создать гетто для граждан Украины, не говорящих на родном языке.

Известный украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил о желании создать гетто для граждан Украины, не говорящих на украинском языке. В интервью изданию "Украинская правда. Жизнь" он рассказал, какой видит страну своей мечты.

"В моей стране мечты, в идеальной стране, украинский язык - главный в обществе. Там на радиостанциях крутят 100% украинской музыки, а не 25-35 нищебродских процентов... Там мир и абсолютная победа Украины в войне, которая сейчас идет. В моей стране ужшкммт мечты я имею столько концертов, сколько хочу - 5-7 в месяц, не больше, но в хороших залах", - сказал он.

Музыкант подчеркнул, что в стране его мечты будет "общаться с лучшими украинцами", и брать на работу только украиноязычных профессионалов, а остальным предложит искать работу в других странах.

"Люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с инвалидностью, на волотерских началах будем петь им "Владимирский централ", - сказал он.