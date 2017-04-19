Медведеву пришлось в Госдуме отвечать про "нападки" Навального (ВИДЕО)

Также Медведев пообещал повысить МРОТ и не повышать налоги, прокомментировал новые тарифы "Платона" и рассказал о борьбе США с террористами.

Медведев ответил за Навального

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме заявил, что не будет комментировать лживый, по его мнению, фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал депутатов-коммунистов не педалировать эту тему, передает "Интерфакс".

В вопросе премьеру депутат от КПРФ Николай Коломейцев бросил реплику: "Что мешает Медведеву отказаться от услуг уволенного им (бывшего министра финансов Алексея - прим.) Кудрина, а также (главы Центробанка Эльвиры - прим.) Набиуллиной и защититься от нападок (оппозиционера Алексея - прим.) Навального".

Медведев на это ужшкммт заметил: "Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживый продукт политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал премьер-министра: "Кстати, один раз страна уже пострадала (от этого), в первую очередь, КПСС, поэтому надо делать выводы".

Ранее депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин собирался на правительственном часе в Госдуме задать Медведеву отдельный вопрос о расследовании Навального, но руководство КПРФ выступило против этого. В фракции объяснили, что "и других тем для вопросов полно".

Ранее ФБК сообщил, что Медведев якобы владеет огромными участками земли в элитных районах Подмосковья, а также яхтами и квартирами, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. По версии фонда оппозиционера, «империя премьера» основана на некоммерческих фондах, которые возглавляют его друзья и доверенные лица.

Медведев пообещал поднять МРОТ и не повышать налоги

Власти планируют в ближайшие годы повысить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума работающего человека. Об этом также заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

Глава правительства напомнил, что в 2016 году МРОТ увеличивался дважды и сейчас достиг семи с половиной тысячи рублей.

"С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего (около 11 тысяч рублей — ред.). У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить", — цитирует Медведева РИА Новости.

По словам премьера, власти также намерены решить вопрос с задержками зарплат. Вместе с тем Медведев пообещал, что в 2017 году налоги повышаться не будут, передает ТАСС.

"Было принято решение о стабильности налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги повышать не будем", - заявил председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

Он попросил депутатов поддержать в этом кабинет министров. Премьер отметил, что собираемость налогов в России увеличилась, несмотря на действие моратория на повышение налоговой нагрузки. Он напомнил, что фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки действует в РФ уже больше трех лет, а большинство изменений, принятых в этой сфере в 2016 году, были направлены на улучшение собираемости платежей, а также на привлечение дополнительных доходов за счет расширения налоговой базы.

Медведев прокомментировал ситуацию с "Платоном"

Диалог с обществом по системе Платон выстроен, в состоянии забастовки находятся всего 480 дальнобойщиков, а зарегистрировано в системе 800 тысяч машин, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"(Диалог) не просто будет, он выстроен. Это диалог ведет все правительство, включая меня. Мы находимся в постоянном диалоге. Если говорить о тех, кто сейчас находится в состоянии забастовки так называемой, то это приблизительно 480 человек. Обращаю внимание, что… в системе Платон зарегистрировано 800 тысяч автомобилей, то есть, иными словами, это довольно небольшое число людей. Но тем не менее мы продолжаем консультации.

Медведев рассказал о действиях США в Сирии

Что касается международной политики, США ведут борьбу не с террористами, а с политической властью в Сирии, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время отчета в Госдуме, пишет "РГ".

К примеру, по мнению главы правительства, химическая атака в Идлибе - хорошо продуманная провокация, которая принесла плоды американской администрации. При этом Медведев считает, что необходимо провести тщательное расследование инцидента, а не "вешать ярлыки".

Выступление Дмитрия Медведева в Госдуме 19 апреля 2017: смотреть видео онлайн