В Саратове задержан оппозиционер Мальцев (ВИДЕО)

Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти.

В Саратове задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев. В 6 утра он вел прямую трансляцию из квартиры, где выпиливали дверь бензорезом.

Задержание в Саратове оппозиционера Вячеслава Мальцева связано с расследованием уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, Мальцев задержан в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия ужшкммт в отношении представителя власти") после несанкционированной акции 26 марта на Тверской улице в Москве. Именно в связи с расследованием этого дела в квартире Мальцева были проведены обыски.

В Басманном суде Москвы подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство следствия о проведении обыска в квартире Мальцева. Как сообщил пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов, помимо Мальцева, в Москве был задержан сопредседатель партии националистов Иван Белецкий.

Как сообщает портал «Свободные новости», Мальцев транслировал оперативно-следственные действия в своей квартире в Periscope. В квартиру оппозиционера пришли представители правоохранительных органов и выпилили дверь. Следователь из регионального управления СКР Илья Литвинов показал Мальцеву постановление Басманного суда Москвы об обыске в рамках уголовного дела. Супруга оппозиционера просила привлечь понятых, однако следователь отказался.

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Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Саратовской области Екатерина Пирская заявила РБК, что ведомство «пока не комментирует» обыски в квартирах Вячеслава Мальцева и его соратника Сергея Окунева.



Активист Андрей Немчинов, обыски также проходили у соратника Мальцева, соведущего ресурса «Артподготовка» Сергея Окунева. Настоящее имя Окунева — Леонид Гришин. Он также является активистом движения «Новое поколение».

Мальцев был вторым в общефедеральном списке ПАРНАС на выборах в Госдуму 2016 года, отмечает агентство «Версия.Саратов», но по итогам голосования он не прошел в нижнюю палату. Также он стал лидером признанных несостоявшимися праймериз Демократической коалиции. Мальцев занимается проектом «Артподготовка» и ведет видеоблог на YouTube.