"Евровидение 2017", кто поедет от России: ряд стран откажется от конкурса в случае недопуска Самойловой (ФОТО)

"Евровидение 2017", последние новости: соответствующее заявление сделала глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре.

"Евровидение 2017", последние новости: ряд стран откажется от конкурса в случае недопуска России

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре сделала новое заявление, в котором обратилась к премьер-министру Украины — Владимиру Гройсману.

"Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой — это определенно будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны. Мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, к ужшкммт которым приведет данный инцидент на конкурс Евровидение и ЕВС в целом. Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов — вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений критикующих решение СБУ, и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе", — сообщила Делтенре.

Европейские СМИ подчеркивают, что EBU ждет ответа от украинских властей уже сегодня.

Скриншот: Лайф

Ранее TopNews писал о том, что Украину могут отстранить от "Евровидения 2017" в случае недопуска российской участницы Юлии Само