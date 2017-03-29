"Евровидение 2017", кто поедет от России: Украину могут отстранить от конкурса - СМИ (ВИДЕО)

"Евровидение 2017", последние новости: жителей Украины возмутил роликом Киева к песенному конкурсу.

"Евровидение 2017", последние новости: Украину могут отстранить от конкурса

По словам главы Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре, в отношении Украины могут быть введены санкции в виде временного отстранения от "Евровидения" из-за ситуации с российской участницей Юлией Самойловой.

"Я глубоко сожалею о том, что Евровидение используют для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, она не для того, чтобы настраивать их друг ужшкммт против друга", — заявила Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

Она отметила, что за всю шестидесятилетнюю историю музыкального конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к состязанию, и такое поведение Украины, по ее словам, является "абсолютно неприемлемым".

Как писал TopNews, СБУ запретила въезд участнице Евровидения от России Юлии Самойловой на три года из-за того, что певица выступала в Крыму в 2015 году.

"Евровидение 2017": ролик Киева к конкурсу возмутил жителей Украины

В Сети между тем появился ролик, позиционирующий Киев на предстоящем "Евровидении 2017". Видеозапись опубликовало Министерство иностранных дел Украины. В кадре глава Киева Виталий Кличко рассказывает о красотах украинской столицы и его туристической привлекательности.

На видео запечатлены киевские парки, рестораны, клубы, отели, аэропорты Киева. При этом Кличко уделил несколько слов исторической части города и гарантировал безопасность.

"Киев - город-парк, город особой атмосферы", - рассказал он.

Простые украинцы с возмущением отреагировали на увиденное. По словам жителей страны, видео снято и смонтировано непрофессионально, к тому же оно не отображает всей привлекательности города.

"Только враг мог снять такое. Режиссура, сценарий, монтаж, операторская работа, звуковой ряд - это же мрак. Я надеюсь, хоть бесплатно. Смотрю, там много домашнего видео Виталика. Таки за деньги так просто нельзя снять. Даже студенты лучше сделают. Это просто дно, ребята. В стране столько талантов и это на выходе. Жесть. Боль и мрак", - такие комментарии оставляют пользователи Сети.

Ролик Киева к "Евровидению 2017" ВИДЕО