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"Евровидение 2017", кто поедет от России: СБУ запретила Самойловой въезд на Украину на 3 года (ФОТО)

Опубликовано 22.03.17 16:24 "Евровидение 2017", кто поедет от России: СБУ запретила Самойловой въезд на Украину на 3 года (ФОТО)

"Евровидение 2017", последние новости: ранее Украина допускала возможность отказа российской участницы песенного конкурса Юлии Самойловой на въезд в страну.

"Евровидение 2017", последние новости: СБУ не пустила в Украину участницу конкурса от России Юлию Самойлову

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российской участнице "Евровидения 2017" Юлии Самойловой.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в своем Facebook, соответствующее решение было принято на основании данных о нарушении Самойловой законодательства Украины.

Согласно украинскому законодательству, Крым считается «временно оккупированной территорией», с которой действует «особый правовой режим пересечения» границы. Украина допускает въезд на полуостров ужшкммт граждан других стран и людей без гражданства только после получения специального разрешения. За нарушение этого правила, согласно УК Украины, может грозить наказание до трех лет лишения свободы.

Источник в МИД РФ назвал решение СБУ "циничным и бесчеловечным".

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия будет бойкотировать все следующие конкурсы «Евровидение» в случае, если руководство конкурса не выступит в защиту участницы от России Юлии Самойловой.

«Конечно, Россия будет бойкотировать этот конкурс, и не только в Киеве, но и все последующие. Руководство «Евровидения» должно сказать своё слово, заявить, что такое решение украинских властей по Самойловой недопустимо. Но руководство «Евровидения» молчит, оно полностью политизировано и ангажировано», — цитирует РИА Новости Клинцевича.

С ним не согласен глава комитета Государственной думы по культуре режиссёр Станислав Говорухин. По мнению Говорухина в ответ на запрет въезда на Украину российской исполнительнице Юлии Самойловой не следует принимать меры.

«Никаких ответных мер не надо предпринимать. Это их абсолютное право, они так построили свою политику — имеют право, надо было этого ожидать», — цитирует "Интерфакс" Говорухина.

Он добавил, что не считает конкурс важным.

«Для меня вообще этой музыки не существует и тем более этого конкурса», — сказал он.

Как писал TopNews, ранее Украина допускала возможность отказать Самойловой въезжать в страну из-за того, что она посещала Крым в 2015 году, где выступала на фестивале "Мир спорта и добра".

12 марта 2017 года "Первый канал"  объявил, что Россию на "Евровидении 2017" в Киеве представит Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. Артистка имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.
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