"Евровидение 2017": от России поедет певица-инвалид Юлия Самойлова (ВИДЕО)

Кто поедет на "Евровидение 2017" от России стало известно в воскресенье, 12 марта. 26-летняя Юлия Самойлова ранее заняла второе место в вокальном конкурсе "Фактор А".

"Евровидение 2017": кто поедет от России стало известно только сегодня, 12 марта

На песенный конкурс "Евровидение 2017", которое в мае пройдет в Киеве, от России отправится певица Юлия Самойлова — девушка, которая передвигается в инвалидном кресле.

Об этом стало известно в последний день подачи заявки - в воскресенье 12 марта.

Как отмечает "Лайф", 26-летняя артистка была выбрана Первым каналом для участия в главном музыкальном конкурсе Европы.

"Евровидение 2017": конкурсантка от России Юлия Самойлова ранее заняла второе место в вокальном ужшкммт шоу "Фактор А"

Юлия Самойлова получила известность, впервые появившись в 2013 году на российском телевидении в третьем сезоне вокального шоу "Фактор А". Тогда девушка, спела на шоу в инвалидном кресле, очаровав судей пронзительной песней.

Юлия с детства и имеет «I» группу инвалидности по наследственному заболеванию. В 13 лет ей был поставлен диагноз «Спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана».

Сама певица рассказывает, что стала инвалидом после сделанной в детстве прививки от полиомиелита.

На "Факторе А" Самойлова заняла второе место, а впоследствии стала участницей церемонии открытия Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году.

"Евровидение 2017": от России поедет Юлия Самойлова