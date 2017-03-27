"Это не шоу, это шлак": "Россия 24" объяснила игнорирование протестов (ФОТО)

По мнению телеканала, картинка протестов на улицах Москвы и других городов России представляла из себя "очень скучный контент".

В официальном аккаунте канала "России 24" в соцсети "ВКонтакте" появилось объяснение, почему телевидение проигнорировало прошедшие накануне в Москве массовые акции протеста. По словам сотрудников, вместо "шоу" на улицах был "шлак".

Как пишет "МК", в группе "Вести "Россия 24" был задан вопрос о замалчивании прошедшего в столице мероприятия, в котором, по словам очевидцев, приняли участие не менее 30 тысяч человек, и около тысячи участников были задержаны. При этом всего по России выразить протест ужшкммт собрались более 60 тысяч в примерно 80 городах.

Оказалось, что, по мнению редакции телеканала, он не показывает "всякий шлак": "Как будет разгон с применением спецсредств, тогда и покажем, а просто толпу смотреть никому не интересно!".

Затем телеканал пояснил свою позицию: "Если бы их (протестующих — прим. ред.) разгоняли, это было бы интересно смотреть телезрителям, но они просто толпились на месте и разошлись через пару часов, а это очень скучный контент. Сами люди, вполне может быть, очень даже неплохие ребята. Но шоу они не показали, и как медийный контент, это шлак!".

Издание отмечает ,что в соцсетях и независимых СМИ уже на момент этой дискуссии было опубликовано множество фотографий как разгона митинга, так и задержаний на нем несовершеннолетних. Однако телеканал продолжал игнорировать события и посвятил свой вечерний эфир проблемам Украины.

В свою очередь, телеканал "Россия 1" стал одним из первых федеральных каналов упомянувшим об акциях протеста. О них рассуждал Владимир Соловьев в финале своей программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", посвященной убийству бывшего российского депутата Дениса Вороненкова.

"Сегодня был очень непростой день в России. Сегодня в России проходили митинги, акции, что не является нарушением закона, если эти митинги согласованы. Мы демократическая страна. Много ли вышло людей? Ну, если сравнивать с тем, что было в 11 году, — меньше, если сравнивать с тем, что происходило после победы Трампа, — меньше, если сравнивать с тем, что в Риме вышло существенное количество людей, то, наверное, где-то сравнимо", —сказал Соловьев.

По его словам, он думал над тем, пустить ли это событие в обсуждение в воскресном эфире, но решил пока отложить это, так как "обсуждение будет горячим, но не сущностным". Телеведущий отметил, что "какой-то сумасшедший бросил дымовую шашку, а ведь это могла быть не дымовая шашка. Ведь мог быть и теракт. И в Питере то же самое". Также он отметил, что люди, выходившие на митинги в 2011 году, не поддержали акцию в этом году в том же количестве и что в акцию "втягивают школьников", "обрабатывают школьников".

Соловьев также заявил, что организаторы акции не борются с коррупцией, а пытаются отработать приходящие к ним деньги или же уничтожить страну. В конце своего монолога телеведущий вспомнил революцию на Украине и призвал граждан "различать настоящих борцов от провокаторов".

Добавим, что в вечерних выпусках новостей Первого канала и НТВ не было сказано о проходящей в Москве и регионах акции, а сюжет о митингах не закрепился в топе сервиса "Яндекс.Новости".