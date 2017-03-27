На YouTube появилось ВИДЕО жестких задержаний протестующих в Москве

Ютуб ВИДЕО жестких задержаний участников антикоррупционного митинга в Москве 26 марта появилось в Сети. Всего в российской столице было задержано более тысячи участников массовой акции протеста.

Вопреки утверждениям чиновников мэрии Москвы, что во время антикоррупционной акции в Москве 26 марта сотрудники полиции действовали безукоризненно, в Сети продолжают появлятся видеосвидетельства жеских задержаний протестующих в столице.

Напомним, самые большие силы полиции и ОМОНа в Москве были стянуты к Пушкинской площади, где собралось по разным оценкам от 7 до 8 тысяч человек.

Сначала правоохранители задерживали митингующих за попытку дать интервью и за ужшкммт маски на лице, затем - за плакаты и за скандирование лозунгов, а потом стали задерживать уже всех подряд - и "путавшихся" под ногами, и просто выражавших возмущение граждан.

Как видно из опубликованного Ютуб ВИДЕО, задержания происходили в довольно жестком режиме.

YouTube ВИДЕО жестких задержаний на митинге в Москве появилось в Сети

Кроме того, как отмечают в соцсети, полиция задерживала даже школьников, зачастую совершенно без веских для этого поводов.

По информации "ОВД-Инфо", в ходе протестной акции в Москве 26 марта были задержаны 1030 человек. Правозащитники рассказали, что задержанных доставили в 51 московский отдел полиции, где по состоянию на 3:30 ночи 27 марта оставались 120 человек, в том числе организатор акции - оппозиционер Алексей Навальный.

В 22 ОВД приезжали сотрудники СКР, допрашивавшие задержанных. Судя по всему, речь идет об уголовном деле о нападении на полицейского, которое ранее возбудил СК.

В итоге на большинство задержанных составили административные протоколы о нарушении правил проведения митингов. Также сообщается о составлении протоколов о неподчинении законным требованиям полицейских.

По официальным данным московская полиция сообщала только о 500 задержанных, однако последний раз эти данные обновлялись в 18:00 26 марта, когда акция еще не закончилась.