На YouTube появилось ВИДЕО жестких задержаний протестующих в Москве
Опубликовано 27.03.17 09:26
Ютуб ВИДЕО жестких задержаний участников антикоррупционного митинга в Москве 26 марта появилось в Сети. Всего в российской столице было задержано более тысячи участников массовой акции протеста.
Вопреки утверждениям чиновников мэрии Москвы, что во время антикоррупционной акции в Москве 26 марта сотрудники полиции действовали безукоризненно, в Сети продолжают появлятся видеосвидетельства жеских задержаний протестующих в столице.
Напомним, самые большие силы полиции и ОМОНа в Москве были стянуты к Пушкинской площади, где собралось по разным оценкам от 7 до 8 тысяч человек.
Сначала правоохранители задерживали митингующих за попытку дать интервью и за ужшкммт маски на лице, затем - за плакаты и за скандирование лозунгов, а потом стали задерживать уже всех подряд - и "путавшихся" под ногами, и просто выражавших возмущение граждан.
Как видно из опубликованного Ютуб ВИДЕО, задержания происходили в довольно жестком режиме.
YouTube ВИДЕО жестких задержаний на митинге в Москве появилось в Сети
Кроме того, как отмечают в соцсети, полиция задерживала даже школьников, зачастую совершенно без веских для этого поводов.
По информации "ОВД-Инфо", в ходе протестной акции в Москве 26 марта были задержаны 1030 человек. Правозащитники рассказали, что задержанных доставили в 51 московский отдел полиции, где по состоянию на 3:30 ночи 27 марта оставались 120 человек, в том числе организатор акции - оппозиционер Алексей Навальный.
В 22 ОВД приезжали сотрудники СКР, допрашивавшие задержанных. Судя по всему, речь идет об уголовном деле о нападении на полицейского, которое ранее возбудил СК.
В итоге на большинство задержанных составили административные протоколы о нарушении правил проведения митингов. Также сообщается о составлении протоколов о неподчинении законным требованиям полицейских.
По официальным данным московская полиция сообщала только о 500 задержанных, однако последний раз эти данные обновлялись в 18:00 26 марта, когда акция еще не закончилась.