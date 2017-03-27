YouTube ВИДЕО: ОМОНовцы избивают ногами протестующего в Москве

На Ютуб появилось ВИДЕО, запечатлевшее, как сотрудники ОМОНа проводили задержание во время несанкционированного митинга в Москве 26 марта.

Во время несанкционированной акции против коррупции полиция Москвы действовала безукоризненно, заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

«Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей — обеспечили безопасность людей на достаточно ограниченном участке. Среди горожан были провокаторы, которые ситуацию специально подогревали. Полиция адекватно ответила на противодействия в свой ужшкммт адрес», — цитирует «Интерфакс» слова чиновника.

Между тем, вопреки заверениям мэрии Москвы, что столичная полиция действовала "безукоризненно", очевидцы выкладывают в Интернет ролики, демонстрирующие, что действия правоохранителей были не всегда не столь миролюбивые, как рапортуют чиновники.

Так, на распространенном на видеохостинге YouTube видео видно, как несколько сотрудников полиции ведут задержанного к парапету. После того, как молодой человек забрался на барьер, и оттолкнув одного из правоохранителей, попытался спрыгнуть вниз, другие омоновцы окружили его, нанесли несколько ударов ногами, затем повалили и ударили дубинкой.

Предположительно кадры, снятые очевидцами, были сделаны на Пушкинской площади в Москве.

YouTube ВИДЕО избиения омоновцами протестующего в Москве сняли очевидцы

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно омоновца, который лежит на асфальте. В подписи к видео сообщается, что полицейский получил удар ногой "в полете" от одного из протестующих, после чего потерял сознание. По данным ГУВД, с черепно-мозговой травмой сотрудник полиции был госпитализирован.

Как сообщал Topnews, во время несанкционированного митинга в Москве по официальным данным было задержано порядка 600 человек. В их числе организатор акции Алексей Навальный.