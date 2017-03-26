На YouTube попало ВИДЕО задержания Навального в центре Москвы (ФОТО, ВИДЕО)

На Ютуб появилось ВИДЕО задержания оппозиционного политика Алексея Навального во время митинга в Москве 26 марта.

Столичная полиция задержала главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального после того как он появился на Тверской улице в Москве в рамках всероссийского митинга против коррупции.

Как сообщил в Twitter активист ФБК Роман Рубанов, Навальный был задержан на пересечении Тверской улицы с Мамоновским переулком.

Кремль под белые рученьки ведёт @Navalny к победе.

Трусливые идиоты в АП даже не понимают, что они творят историю будущей свободной России: pic.twitter.com/wu3uWquczz — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 26 марта 2017 г.

По информации РБК, толпа пыталась ужшкммт помешать автобусу, в который поместили Навального, уехать с Тверской. Люди начали его раскачивать, в результате чего ОМОНу пришлось окружить автобус, чтобы он мог отправиться в путь.

YouTube ВИДЕО: в Москве полиция задержала Навального

На дорогу перед автобусом выкатили автомобиль, после чего произошли стихийные столкновения участников акции с полицией. Как свидетельствуют очевидцы, сотрудники ОМОНа применили дубинки. В результате полицейские убрали машины и автобус уехал.

Сам Навальный в своем T​witter призвал не отбивать его.

Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией — Alexey Navalny (@navalny) 26 марта 2017 г.

Отметим, что Навальный приехал на антикоррупционную акцию около 14:00 и практически тут же был задержан.

Напомним, как минимум в 84 городах России проходят антикоррупционные митинги. При этом в только 21 городе шествия согласованы.

ФБК на канале в YouTube ведет онлайн-трансляцию происходящего.

Митинг Навального 26 марта 2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Кроме того, прямой эфир с митинга в центре Москвы ведет телеканал "Дождь".