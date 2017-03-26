 
TOP 10

1 Задержание Навального в центре Москвы попало на ВИДЕО

2 Митинги против коррупции, организованные Навальным, идут по всей стране: есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

3 Украина назвала условия участия России в «Евровидении» (ВИДЕО)

4 В Гонконге взбесившийся эскалатор покалечил 18 человек (ВИДЕО)

5 "Лохи и лузеры!": Тарасов раскритиковал футболистов сборной России за игру с Кот-д’Ивуаром (ВИДЕО)

6 В Италии телеведущая нечаянно устроила стриптиз в прямом эфире (ВИДЕО)

7 106 подмосковных депутатов и глав муниципалитетов пожаловались Путину на губернатора Воробьева

8 Труп помощника депутата Госдумы нашли на могиле его дочери в Москве

9 Иркутская силачка проучила автохама, закинув его в багажник (ВИДЕО)

10 В Лондоне взбешенный гвардеец напугал назойливого туриста (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

На YouTube попало ВИДЕО задержания Навального в центре Москвы (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 26.03.17 15:39 На YouTube попало ВИДЕО задержания Навального в центре Москвы (ФОТО, ВИДЕО)

На Ютуб появилось ВИДЕО задержания оппозиционного политика Алексея Навального во время митинга в Москве 26 марта.

Столичная полиция задержала главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального после того как он появился на Тверской улице в Москве в рамках всероссийского митинга против коррупции.

Как сообщил в Twitter активист ФБК Роман Рубанов, Навальный был задержан на пересечении Тверской улицы с Мамоновским переулком. 

По информации РБК, толпа пыталась ужшкммт помешать автобусу, в который поместили Навального, уехать с Тверской. Люди начали его раскачивать, в результате чего ОМОНу пришлось окружить автобус, чтобы он мог отправиться в путь.

YouTube ВИДЕО: в Москве полиция задержала Навального

На дорогу перед автобусом выкатили автомобиль, после чего произошли стихийные столкновения участников акции с полицией. Как свидетельствуют очевидцы, сотрудники ОМОНа применили дубинки. В результате полицейские убрали машины и автобус уехал.

Сам Навальный в своем T​witter призвал не отбивать его.

Отметим, что Навальный приехал на антикоррупционную акцию около 14:00 и практически тут же был задержан.

Напомним, как минимум в 84 городах России проходят антикоррупционные митинги. При этом в только 21 городе шествия согласованы. 

ФБК на канале в YouTube ведет онлайн-трансляцию происходящего.

Митинг Навального 26 марта 2017. Прямая трансляция. ВИДЕО

Кроме того, прямой эфир с митинга в центре Москвы ведет телеканал "Дождь".
Другие материалы по этой теме

Навального задержали на акции против коррупции в Москве (ВИДЕО)

Митинги против коррупции, организованные Навальным, идут по всей стране: есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга