На YouTube попало ВИДЕО задержания Навального в центре Москвы (ФОТО, ВИДЕО)

По информации РБК, толпа пыталась ужшкммт помешать автобусу, в который поместили Навального, уехать с Тверской. Люди начали его раскачивать, в результате чего ОМОНу пришлось окружить автобус, чтобы он мог отправиться в путь.
YouTube ВИДЕО: в Москве полиция задержала Навального
На дорогу перед автобусом выкатили автомобиль, после чего произошли стихийные столкновения участников акции с полицией. Как свидетельствуют очевидцы, сотрудники ОМОНа применили дубинки. В результате полицейские убрали машины и автобус уехал.
Сам Навальный в своем Twitter призвал не отбивать его.
Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией