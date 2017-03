ДимонОтветит: на митинге 26 марта Навального задержали в центре Москве (ВИДЕО)

Полиция задержала политика Алексея Навального на несогласованной акции против коррупции в Москве, сообщает в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов. По информации Рубанова участники акции, которые шли вместе с Навальным, заблокировали автозак, куда поместили политика, и не дают ему проехать.

Как уточннила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, оппозиционер был задержан у станции метро «Маяковская». Она также пишет, что кто-то специально перегораживает дорогу машинами, чтобы автозак не проехал.

В соцсетях сообщается, что в ответ на действия полиции Навальный призывает не биться за него с правоохранителями.

"Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией", - обратился к участникам митинга политик.

На трансляции "Дождя" видно, что полиция пытается теснить людей на Пушкинской. Пока - локально. В ответ звучат крики "Позор!". Сообщщается, что на Пушкинской в ход пошли дубинки, пожилого мужчину волочат по земле, некоторых демонстрантов бьют ногами. "Дождь" также утверждает, что на Пушкинской "трудности с дыханием", пустили газ.

Batons out and lots of violent arrests on Pushkin Square: pic.twitter.com/3eilmVAFwj