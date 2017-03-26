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#ДимонОтветит: на митинге 26 марта Навального задержали в центре Москве (ВИДЕО)

Опубликовано 26.03.17 14:54 #ДимонОтветит: на митинге 26 марта Навального задержали в центре Москве (ВИДЕО)

26 марта 2017 Алексей Навальный был задержан полицией во время митинга на Триумфальной площади в центре Москвы.

Полиция задержала политика Алексея Навального на несогласованной акции против коррупции в Москве, сообщает в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов. По информации Рубанова участники акции, которые шли вместе с Навальным, заблокировали автозак, куда поместили политика, и не дают ему проехать.

Как уточннила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, оппозиционер был задержан у станции метро «Маяковская». Она также пишет, что кто-то специально перегораживает дорогу машинами, чтобы автозак не проехал.

В соцсетях сообщается, что в ответ на действия полиции Навальный призывает не биться за него с правоохранителями.

"Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией", - обратился к участникам митинга политик.

На трансляции "Дождя" видно, что полиция пытается теснить людей на Пушкинской. Пока - локально. В ответ звучат крики "Позор!". Сообщщается, что на Пушкинской в ход пошли дубинки, пожилого мужчину волочат по земле, некоторых демонстрантов бьют ногами. "Дождь" также утверждает, что на Пушкинской "трудности с дыханием", пустили газ.

#ДимонОтветит Митинги 26 марта по всей России. Прямой эфир. ВИДЕО

Как ранее сообщал Topnews, как минимум в 84 городах России проходят антикоррупционные митинги. При этом в только 21 городе шествия согласованы.
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