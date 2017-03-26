YouTube ВИДЕО: участник митинга в Москве "вырубил" с ноги ОМОНовца
Опубликовано 26.03.17 19:35
На Ютуб появилось видео, снятое очевидцами, во время несанкционированной антикоррупционной акции в Москве 26 марта.
В центре Москвы во время несанкционированного властями митинга против коррупции пострадал сотрудник полиции.
По данным МВД, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
«При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику московской полиции одним из участников акции был нанесен удар по голове», — цитирует "Интерфакс" сообщение МВД.
В соцсетях, а чуть позже на видеохостинге YouTube появилось видео, снятое очевидцами во время акции в столице, на ужшкммт котором видно омоновца, который лежит на асфальте. Его коллеги пытаются привести его в чувства.
В подписи к видео сообщается, что полицейский получил удар ногой "в полете" от одного из протестующих, после чего потерял сознание.
На YouTube появилось ВИДЕО с потерявшим сознание омоновцем после удара ногой протестующим
Как отметили в министерстве, сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Москве около 500 человек во время митинга против коррупции. Всех задержанных отвезли в ОВД для составления протоколов об административных правонарушениях.