YouTube ВИДЕО: участник митинга в Москве "вырубил" с ноги ОМОНовца

На Ютуб появилось видео, снятое очевидцами, во время несанкционированной антикоррупционной акции в Москве 26 марта.

В центре Москвы во время несанкционированного властями митинга против коррупции пострадал сотрудник полиции.

По данным МВД, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

«При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику московской полиции одним из участников акции был нанесен удар по голове», — цитирует "Интерфакс" сообщение МВД.

В соцсетях, а чуть позже на видеохостинге YouTube появилось видео, снятое очевидцами во время акции в столице, на ужшкммт котором видно омоновца, который лежит на асфальте. Его коллеги пытаются привести его в чувства.

В подписи к видео сообщается, что полицейский получил удар ногой "в полете" от одного из протестующих, после чего потерял сознание.

На YouTube появилось ВИДЕО с потерявшим сознание омоновцем после удара ногой протестующим

Как отметили в министерстве, сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Москве около 500 человек во время митинга против коррупции. Всех задержанных отвезли в ОВД для составления протоколов об административных правонарушениях.

По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве на акциии задержано более 700 человек. В их числе организатор акции глава ФБК Алексей Навальный.

Как ранее сообщал Topnews, в рамках всероссийской акции против коррупции в Москве, согласно оценке столичного главка МВД, в митингах приняли участие примерно 7-8 тысяч человек.