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"Евровидение 2017", кто поедет от России: Киев назвал новые условия участия России в конкурсе

Опубликовано 26.03.17 09:48 "Евровидение 2017", кто поедет от России: Киев назвал новые условия участия России в конкурсе

"Евровидение 2017", последние новости: по мнению киевских властей выдвижение Юлии Самойловой в качестве участника песенного конкурса от России является провокацией Москвы.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сможет принять участие в конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве только в том случае, если представит участника, который не имеет проблем с украинским законодательством. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны - участницы "Евровидения-2017", в том числе и представителя из РФ. И Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем ужшкммт с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", - заявил Кириленко.

По его словам, выдвижение Юлии Самойловой в качестве участника песенного конкурса от России является провокацией Москвы.

«Мы видим, что провокация с «Евровидением» со стороны России – это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», — резюмировал он.

Ранее TopNews писал, что Юлия Самойлова не сможет посетить конкурс, который пройдет в Киеве, из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла ей въезд на территорию государства сроком на три года. Поводом для такого решения стали концерты Самойловой в Крыму в 2015 году. Позднее Первый канал и ВГТРК сообщили, что Самойлова поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году, если не сможет участвовать в этом году.

Европейский вещательный союз (ЕВС), который курирует «Евровидение», выразил разочарование в связи с решением СБУ, а также пообещал продолжить диалог по Самойловой с украинской стороной.

Также ЕВС выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе "Евровидение-2017".

Сама российская певица считает, что ситуация с её участием в Евровидении в 2017 году в Киеве может измениться.
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